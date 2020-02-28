Авто

ИзвестияИзвестияМинпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Всего в обновленный список теперь входят 1298 моделей автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей. Как поясняли в Минпромторге, средняя стоимость машины рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии определенной марки, модели и года выпуска.
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В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda

РБКвчера в 09:53

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

RT на русскомвчера в 13:53

В России под налог на роскошь попали массовые модели Honda и Subaru

Motorвчера в 10:23

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

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В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Автостатвчера в 09:15

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

РИА Новостивчера в 08:18

Под налог на роскошь в 2020 году попали массовые автомобили

AutoNewsвчера в 08:08
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Комментарии

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Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
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Вести.Ru вчера в 11:12
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что на Кубани порядка 70 человек находятся под непрерывным наблюдением медиков.
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Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 23:46
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Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru вчера в 18:46
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В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
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Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

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Сатановский напомнил Турции о последствиях 16 войн с Россией

Заявление советника президента Турции Месута Хаккы Джашина о готовности страны к войне с Россией прокомментировал политолог Евгений Сатановский.
Южный Федеральный вчера в 23:55
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Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
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Представитель Biathlon Integrity Unit Луиза Рейли сообщила, что Сара Фуссек-Хаккарайнен была не единственным информатором в деле об обыске российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира.
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Baldur’s Gate 3 не запустится на «консолях текущего поколения»

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Александр Емельяненко рассказал о поединке с Рамзаном Кадыровым

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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Газета.Ru вчера в 20:17
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