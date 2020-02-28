Авто
ИзвестияМинпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Всего в обновленный список теперь входят 1298 моделей автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей. Как поясняли в Минпромторге, средняя стоимость машины рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии определенной марки, модели и года выпуска.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
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Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.