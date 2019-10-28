Немецкий специалист Доменико Тедеско добился яркой победы в своем дебютном дерби во главе «Спартака». Красно-белые разгромили «Локомотив» (3:0) и притормозили его в чемпионской гонке. Это позволило «Зениту», который уверенно обыграл «Крылья Советов» (2:0), единолично возглавить таблицу РПЛ.

Под соусом Тедеско: немец ярко дебютировал в московском дерби

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