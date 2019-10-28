РПЛ

ИзвестияИзвестияПод соусом Тедеско: немец ярко дебютировал в московском дерби

Немецкий специалист Доменико Тедеско добился яркой победы в своем дебютном дерби во главе «Спартака». Красно-белые разгромили «Локомотив» (3:0) и притормозили его в чемпионской гонке. Это позволило «Зениту», который уверенно обыграл «Крылья Советов» (2:0), единолично возглавить таблицу РПЛ.
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«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче 14-го тура РПЛ: яркие кадры дерби

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Топ-5 событий 14-го тура РПЛ

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Первая победа Тедеско, провальная осень ЦСКА и несломленный «Зенит»

МК-Спортвчера в 07:36

Под соусом Тедеско: немец ярко дебютировал в московском дерби

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Футбол

«Зенит» интересуется защитником «Ромы»

Защитник итальянского клуба «Рома» Жуан Жезус может зимой перейти в петербургский «Зенит», сообщает портал calciomercato.it.
МР7.ру вчера в 15:36
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия

Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля

В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
РЕН ТВ вчера в 11:11
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.
ТАСС вчера в 23:30
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 09:27
Футбол

Футболист «Краснодара» Игнатьев ответил на слухи о переходе в «Зенит»

RT на русском вчера в 15:27
Шоу-бизнес

Михаил Боярский прокомментировал видеоролик, где ему стало плохо

7Дней.ру вчера в 09:00
Происшествия

Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован

Газета.Ru вчера в 04:41
Политика

В Госдуме назвали главный вывод из консультаций по газу в Брюсселе

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя RT завершение в Брюсселе трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, отметил, что самый главный вывод заключается в том, что стороны настроены на решение вопроса.
RT на русском вчера в 13:10
Финансы

Центробанк понизил курс доллара и евро на 29 октября

Банк России понизил на вторник, 29 октября, официальный курс доллара и евро по отношению к рублю.
Профиль вчера в 08:52
Происшествия

Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку

Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 12:15
Общество

Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости 27 октября в 20:01
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Технологии

Как волгоградцы могут использовать свой старый роутер

Если у старого устройства есть USB‑порт, то с его помощью и жесткого диска можно создать своё бюджетное сетевое хранилище.
Волгоградская правда вчера в 23:37
Экономика

Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку

Добавим, с начала года это уже четвёртое понижение ставки, в сумме на 1,25%.
Телекомпания Афонтово вчера в 00:17
Общество

В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:29
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Политика

Внук саудовского шейха отказался сидеть рядом с Кадыровым

Спор между Салихом ибн Базом и Шахидовым возник после того, как внук саудовского шейха отреагировал на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.
Lenta.ru вчера в 10:38
Политика

Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии

Lenta.ru вчера в 07:42
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома

В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка.
REGNUM вчера в 23:28
Общество

Зампред ВС отменил решение о праве ФСБ изымать декларации об амнистии

ВС разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Израйлита арестовали в 2016 году.
Право.ру вчера в 13:48
Экономика

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.
ТАСС вчера в 08:47
Экономика

Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно

Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
Росбалт вчера в 23:20
Культура

Скончался художник Николай Касаткин

Вечерняя Москва вчера в 14:40
Наука

Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью

Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
Вести.Наука вчера в 05:27
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади

"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Российская газета вчера в 07:47
Общество

Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала

На дне озера Байкал находятся залежи газогидратов, а также битумные холмы.
ТК Звезда вчера в 07:17
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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