РПЛ
ИзвестияПод соусом Тедеско: немец ярко дебютировал в московском дерби
Немецкий специалист Доменико Тедеско добился яркой победы в своем дебютном дерби во главе «Спартака». Красно-белые разгромили «Локомотив» (3:0) и притормозили его в чемпионской гонке. Это позволило «Зениту», который уверенно обыграл «Крылья Советов» (2:0), единолично возглавить таблицу РПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче 14-го тура РПЛ: яркие кадры дерби
Московский Комсомолецвчера в 07:15
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Ромы»
Защитник итальянского клуба «Рома» Жуан Жезус может зимой перейти в петербургский «Зенит», сообщает портал calciomercato.it.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Происшествия
Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля
В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Общество
Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей
Футбол
Футболист «Краснодара» Игнатьев ответил на слухи о переходе в «Зенит»
Шоу-бизнес
Михаил Боярский прокомментировал видеоролик, где ему стало плохо
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Политика
В Госдуме назвали главный вывод из консультаций по газу в Брюсселе
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя RT завершение в Брюсселе трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, отметил, что самый главный вывод заключается в том, что стороны настроены на решение вопроса.
Финансы
Центробанк понизил курс доллара и евро на 29 октября
Банк России понизил на вторник, 29 октября, официальный курс доллара и евро по отношению к рублю.
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Технологии
Как волгоградцы могут использовать свой старый роутер
Если у старого устройства есть USB‑порт, то с его помощью и жесткого диска можно создать своё бюджетное сетевое хранилище.
Экономика
Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку
Добавим, с начала года это уже четвёртое понижение ставки, в сумме на 1,25%.
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
Политика
Внук саудовского шейха отказался сидеть рядом с Кадыровым
Спор между Салихом ибн Базом и Шахидовым возник после того, как внук саудовского шейха отреагировал на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.
Политика
Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома
В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка.
Общество
Зампред ВС отменил решение о праве ФСБ изымать декларации об амнистии
ВС разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Израйлита арестовали в 2016 году.
Экономика
Акции «Норникеля» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.
Экономика
Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно
Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
Культура
Скончался художник Николай Касаткин
Наука
Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью
Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади
"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Общество
Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала
На дне озера Байкал находятся залежи газогидратов, а также битумные холмы.