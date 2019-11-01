Общество

Взгляд.руВзгляд.руПод танцполом в Смоленске нашли останки соратника Наполеона

ДНК-тест подтвердил, что одноногий скелет, найденный археологами под танцполом в Смоленске, принадлежит одному из генералов французского императора Наполеона Бонапарта Шарлю Этьену Гюдену, сообщили СМИ. Как пишет The Daily Telegraph, вскоре скелет перевезут в Париж.
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Дмитрий Песков
Действительно, об этой истории хорошо известно. Действительно, наши и французские археологи здорово поработали, и документы изучили, и провели совместные раскопки. Собственно, все тесты ДНК, насколько я понимаю, подтвердили, что это действительно генерал Гюден.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельREGNUM 07:31

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Найденные в Смоленске останки генерала Гюдена идентифицированы ДНК-тестом

Readovka67.ru05 ноября в 07:13

Экспертиза доказала, что найденные в Смоленске останки принадлежат Гюдену

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Это Гюден! Подтвердились догадки археологов о сенсационной находке в Смоленске

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Это точно Гюден! Французская экспертиза подтвердила гипотезу о смоленской археологической находке

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Экспертиза подтвердила: в Смоленске нашли останки генерала Гюдена

КП - Смоленск11:00

Тест ДНК пройден. Эксперты подтвердили, что найденные в Смоленске останки принадлежат Гюдену

SmolDaily05 ноября в 06:49

Французский журнал Le Point: экспертиза ДНК идентифицировала останки генерала Гюдена

Smolnarod.ru05 ноября в 06:31
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