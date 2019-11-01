Действительно, об этой истории хорошо известно. Действительно, наши и французские археологи здорово поработали, и документы изучили, и провели совместные раскопки. Собственно, все тесты ДНК, насколько я понимаю, подтвердили, что это действительно генерал Гюден.

ДНК-тест подтвердил, что одноногий скелет, найденный археологами под танцполом в Смоленске, принадлежит одному из генералов французского императора Наполеона Бонапарта Шарлю Этьену Гюдену, сообщили СМИ. Как пишет The Daily Telegraph, вскоре скелет перевезут в Париж.

Под танцполом в Смоленске нашли останки соратника Наполеона

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