Общество
Взгляд.руПод танцполом в Смоленске нашли останки соратника Наполеона
ДНК-тест подтвердил, что одноногий скелет, найденный археологами под танцполом в Смоленске, принадлежит одному из генералов французского императора Наполеона Бонапарта Шарлю Этьену Гюдену, сообщили СМИ. Как пишет The Daily Telegraph, вскоре скелет перевезут в Париж.
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Действительно, об этой истории хорошо известно. Действительно, наши и французские археологи здорово поработали, и документы изучили, и провели совместные раскопки. Собственно, все тесты ДНК, насколько я понимаю, подтвердили, что это действительно генерал Гюден.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельREGNUM 07:31
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Найденные в Смоленске останки генерала Гюдена идентифицированы ДНК-тестом
Readovka67.ru05 ноября в 07:13
Экспертиза доказала, что найденные в Смоленске останки принадлежат Гюдену
АиФ Смоленск05 ноября в 14:28
Это Гюден! Подтвердились догадки археологов о сенсационной находке в Смоленске
Рабочий путь (г. Смоленск)05 ноября в 09:20
Это точно Гюден! Французская экспертиза подтвердила гипотезу о смоленской археологической находке
ГТРК Смоленск05 ноября в 09:01
Тест ДНК пройден. Эксперты подтвердили, что найденные в Смоленске останки принадлежат Гюдену
SmolDaily05 ноября в 06:49
Французский журнал Le Point: экспертиза ДНК идентифицировала останки генерала Гюдена
Smolnarod.ru05 ноября в 06:31
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