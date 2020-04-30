Еще несколько павильонов «Ленэкспо» переоборудуют для приема больных с легкой формой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно сегодня, 3 мая.

Под временный госпиталь в «Ленэкспо» передали еще несколько павильонов

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Общество Вирусолог назвал причину роста числа заражений коронавирусом в России Как сообщил «Интерфаксу» директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, соотечественники не должны бояться заметного увеличения числа подтвержденных эпизодов заражения коронавирусом. 327

Культура Фанаты хотят увековечить память скончавшегося 73-летнего ветерана игры Dark Souls Поклонники стримера и фанаты souls-like игр обратились к студии FromSoftware с просьбой увековечить память Николая в одной из следующих игр.

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Политика Путин примет участие в акции «Бессмертный полк» В этом году из-за коронавируса организаторы акции призвали всех желающих принять участие в "Бессмертном полку" на своих балконах, спев песню "День Победы". 9

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Политика Репетиция воздушного парада Победы пройдёт 4 мая в Москве Москва, 2 мая 2020, 23:57 — REGNUM В небе Москвы 4 мая будет проведена репетиция авиапарада Победы, сообщает 2 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ. 3

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Армия и оружие Sohu оценило реакцию российского флота на приближение авианосца США «Россия отправила две тактические группы ВМФ РФ, состоящих из кораблей Тихоокеанского флота, на учения с боевыми стрельбами Большое скопление российских и американских сил в Тихоокеанском регионе вызвало обеспокоенность мирового сообщества, так как сложилась уникальная по нынешним временам ситуация», — отмечают эксперты из КНР. 6

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