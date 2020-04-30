Коронавирус
Петербургский дневникПод временный госпиталь в «Ленэкспо» передали еще несколько павильонов
Еще несколько павильонов «Ленэкспо» переоборудуют для приема больных с легкой формой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно сегодня, 3 мая.
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«Газпром» передал под коронавирусные госпитали ещё несколько павильонов «Ленэкспо»
Форпост Северо-Запад13:36
Первые 24 пациента госпитализированы во временный госпиталь в «Ленэкспо»
Санкт-Петербургские ведомости07:45
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:59, Ашберн
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая у Вечного огня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 9 мая планируется очередное обращение Владимира Путина к россиянам.
Газета.Ru вчера в 13:04
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Футбол
Аршавин назвал Мертезакера «немецким Онопко»
Metaratings 14:24
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Здоровье
Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией.
Известия 13:17
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений после 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в столице после майских праздников некоторые ограничения могут снять, однако это произойдет только при условии позитивной динамики по заболеваемости коронавирусом.
РБК 08:07
Происшествия
В Воронежской области скончался десятый пациент с коронавирусом
Воронеж, 3 мая 2020, 17:52 — REGNUM 70-летний мужчина с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Воронежской области, об этом 3 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 10:52
Общество
Вирусолог назвал причину роста числа заражений коронавирусом в России
Как сообщил «Интерфаксу» директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, соотечественники не должны бояться заметного увеличения числа подтвержденных эпизодов заражения коронавирусом.
Live24 07:16
Культура
Фанаты хотят увековечить память скончавшегося 73-летнего ветерана игры Dark Souls
Поклонники стримера и фанаты souls-like игр обратились к студии FromSoftware с просьбой увековечить память Николая в одной из следующих игр.
Чемпионат вчера в 19:09
Политика
Путин продолжит работу в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и остальным гражданам страны, еще какое-то время придется жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:07
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru 08:36
Космос
В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле
ТАСС 01 мая в 14:14
Общество
Тренер «Ахмата» обратился к «ноющим» о деньгах россиянам
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов опубликовал в инстаграме видео, в котором высказался о людях, требующих от государства денег в период режима самоизоляции.
РИА Новости 14:47
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко выпустила фильм про домашнее насилие
Регина Тодоренко извинилась за резкие высказывания о жертвах домашнего насилия После инцидента с резким высказыванием в адрес жертв домашнего насилия Регина Тодоренко решила, что самым лучшим способом восстановить свою репутацию будет фильм об абьюзивных отношениях и благотворительная деятельность, направленная на помощь пострадавшим женщинам.
Вокруг ТВ 12:56
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
Путин примет участие в акции «Бессмертный полк»
В этом году из-за коронавируса организаторы акции призвали всех желающих принять участие в "Бессмертном полку" на своих балконах, спев песню "День Победы".
Интерфакс 06:59
Технологии
Microsoft перенесла запуск крупного обновления Windows 10
Согласно опубликованной информации, Microsoft хотела сделать доступным обновление Windows 10 May 2020 Update для OEM-производителей уже 28 апреля, а 12 мая планировала начать его повсеместное распространение среди частных пользователей.
Профиль вчера в 12:32
Происшествия
В Новосибирске сообщили о восьмом умершем от коронавируса
В инфекционной больнице №1 Новосибирска умерла восьмая пациентка с коронавирусом.
Atas.info 07:40
Здоровье
Волнение в сторону. Врач привел основной симптом коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев в беседе с телеканалом "Звезда" назвал основной симптом коронавируса.
Радио Sputnik вчера в 07:22
Политика
Репетиция воздушного парада Победы пройдёт 4 мая в Москве
Москва, 2 мая 2020, 23:57 — REGNUM В небе Москвы 4 мая будет проведена репетиция авиапарада Победы, сообщает 2 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 16:57
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса
Уравлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 03:01
Авто
Составлен список самых дешёвых автомобилей в 2020 году
Автомобильные эксперты в России проанализировали стоимость новых автомобилей по состоянию на май 2020 года.
Газета DAILY 12:28
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Армия и оружие
Sohu оценило реакцию российского флота на приближение авианосца США
«Россия отправила две тактические группы ВМФ РФ, состоящих из кораблей Тихоокеанского флота, на учения с боевыми стрельбами Большое скопление российских и американских сил в Тихоокеанском регионе вызвало обеспокоенность мирового сообщества, так как сложилась уникальная по нынешним временам ситуация», — отмечают эксперты из КНР.
ПолитРоссия 13:07
Экономика
В «Леруа Мерлен» возмутились заявлениями совладельца Hoff Кучмента
Ранее вице-президент торгово-розничной сети Hoff Михаил Кучмент, высказываясь в различных средствах массовой информации, назвал продолжение работы "Леруа Мерлен" на фоне пандемии коронавируса проявлением двойных стандартов, обвинив компанию в сверхприбыли, а также несоблюдением норм безопасности.
РИА Новости 12:07
Авто
Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson
Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера.
За рулем Кубань 09:19
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости вчера в 21:56
Общество
Столичные росгвардейцы следят за нарушителями карантина с воздуха
Сотрудники Росгвардии следят за соблюдением режима самоизоляции в Москве и Подмосковье с помощью вертолетов и беспилотников.
Вечерняя Москва 06:36
Общество
Спрогнозирован срок возобновления рейсов по миру
Официальный представитель компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова спрогнозировала срок возобновления полетов по миру.
Lenta.ru 14:44