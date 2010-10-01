Футбол

КоммерсантъКоммерсантъПод выигрыш Россией чемпионата мира подвели переписку

FIFA не сомневается в справедливости ее победы Законность победы России в конкурсе за право провести прошлогодний чемпионат мира по футболу вновь попытались поставить под сомнение.
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с чего всё началось
Ранее портал The Insider
 со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror сообщил, что оргкомитет «Россия-2018» разработал коррупционные схемы до выбора страны — хозяйки мирового первенства 2018 года.
РБК05:01

Подробнее о событии

Бывший замгендиректора оргкомитета «Россия-2018» о досье на чиновников ФИФА: «Эти „документы“ – фальсификация»

Sports.ru08:07

Россию опять обвинили в подкупке ФИФА ради ЧМ-2018 — будет ли наказание?

Чемпионат10:36

ЧМ-2018 уже завершился, но его все равно атакуют. Что это значит?

Спорт-Экспресс09:25

ФИФА проводила тщательное расследование по выбору России организатором ЧМ-2018

Матч ТВ08:43

Глава оргкомитета назвал бредом «план подкупа» при выборе хозяина ЧМ-2018

РБК05:01

Источник: оргкомитет ЧМ-2018 рассматривал варианты воздействия на чиновников ФИФА

RT на русском04:28

Под выигрыш Россией чемпионата мира подвели переписку

Коммерсантъ08:38
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Российская газета 08:02
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Авто

Рамный внедорожник Haval H5 начнут выпускать в России весной 2020 года

Несколько дней назад сайт Wroom.ru сообщал о том, что в следующем году на российском рынке начнутся продажи рамного внедорожника Haval H5.
Wroom.ru вчера в 15:07
Политика

В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа

Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.
Газета.Ru 08:17
Политика

Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

РБК 12:23
Политика

Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США

Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.
RT на русском 12:16
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии

Ранее после длительных переговоров глав Турции и России стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.
RuNews24.ru 08:59
Происшествия

ФСБ задержала директора физического института РАН

Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
Lenta.ru 11:02
Шоу-бизнес

Джабраилов заговорил о романе с Собчак

Умар Джабраилов поделился снимком на своей странице в Instagram. @umar.dzhabrailov На архивном кадре он запечатлен вместе с Ксенией Собчак, тогда ему было слегка за сорок, ей не исполнилось и двадцати, но разница в возрасте не мешала их «головокружительному роману».
Рамблер 11:40
Космос

Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа 12:08
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Политика

Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку

Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.
REGNUM 12:20
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
RT на русском 12:21
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить порядок учета бедности в России

Министерство экономического развития подготовило проект постановления правительства, где предлагается внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Вечерняя Москва 28 октября в 23:54
Политика

Интрижка с проституткой: семьянина Зеленского втянули в секс-скандал

Свои будни депутаты от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" проводят весело.
Дни.ру 10:12
Технологии

Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября

Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra 28 октября в 14:53
Происшествия

В Ярославле возбуждено дело после избиения ребенка в детсаду

Российская газета 09:30
Шоу-бизнес

Почему лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Основатель компании MALFA, музыкант и продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контракта со всеми артистами лейбла.
RT на русском 11:36
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

РИА Новости 10:27
Происшествия

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера

Lenta.ru 12:23
Политика

Рада не смогла создать комиссию по делу о беспорядках в Одессе

Верховной раде Украины не удалось принять постановление о создании временной следственной комиссии по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.
Известия 07:32
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк обнаружили ген долголетия

У знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк специалисты смогли выявить ген долголетия, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:45
Культура

Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters

Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".
ТАСС 10:45
Гаджеты

До конца 2020 года в Южной Корее начнётся массовое производство памяти ReRAM

WeeBit Nano Как заявляют в WeeBit Nano, некий южнокорейский лидер полупроводникового производства готов начать массовый выпуск памяти ReRAM (или продуктов с памятью ReRAM в виде встраиваемых массивов) ещё до конца 2020 года.
3DNews 02:23
Кино

Канал HBO отменил выход первого приквела «Игры престолов»

В сентябре стало известно, что канал HBO планирует снять приквел об истории древней семьи Таргариенов за 300 лет до событий вышедшего сериала.
VSE42.RU вчера в 22:28
Культура

На ТНТ показали пародию на Соловьева

Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru вчера в 07:19
Наука

Красное мясо является наиболее вредным продуктом

Ученые из университетов Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) признали самым вредным для здоровья и окружающей среды продуктом мясо, пишет PNAS.
Век 11:24
Футбол

Моуринью выразил готовность возглавить «Арсенал»

Metaratings 11:53
Армия и оружие

В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения «Контейнер»

РИА Новости 01:39
Армия и оружие

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
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Чемпионат мира по футболу 2018 в РоссииБольше новостей по теме
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