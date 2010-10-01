Футбол
КоммерсантъПод выигрыш Россией чемпионата мира подвели переписку
FIFA не сомневается в справедливости ее победы Законность победы России в конкурсе за право провести прошлогодний чемпионат мира по футболу вновь попытались поставить под сомнение.
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с чего всё началось
Ранее портал The Insider со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror сообщил, что оргкомитет «Россия-2018» разработал коррупционные схемы до выбора страны — хозяйки мирового первенства 2018 года.РБК05:01
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Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Российская газета 08:02
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Авто
Рамный внедорожник Haval H5 начнут выпускать в России весной 2020 года
Несколько дней назад сайт Wroom.ru сообщал о том, что в следующем году на российском рынке начнутся продажи рамного внедорожника Haval H5.
Wroom.ru вчера в 15:07
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа
Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.
Газета.Ru 08:17
Политика
Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США
Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.
RT на русском 12:16
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии
Ранее после длительных переговоров глав Турции и России стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.
RuNews24.ru 08:59
Происшествия
ФСБ задержала директора физического института РАН
Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
Lenta.ru 11:02
Шоу-бизнес
Джабраилов заговорил о романе с Собчак
Умар Джабраилов поделился снимком на своей странице в Instagram. @umar.dzhabrailov На архивном кадре он запечатлен вместе с Ксенией Собчак, тогда ему было слегка за сорок, ей не исполнилось и двадцати, но разница в возрасте не мешала их «головокружительному роману».
Рамблер 11:40
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе
Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа 12:08
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в московской школе
Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Политика
Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку
Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.
REGNUM 12:20
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
RT на русском 12:21
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить порядок учета бедности в России
Министерство экономического развития подготовило проект постановления правительства, где предлагается внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Вечерняя Москва 28 октября в 23:54
Политика
Интрижка с проституткой: семьянина Зеленского втянули в секс-скандал
Свои будни депутаты от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" проводят весело.
Дни.ру 10:12
Технологии
Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября
Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra 28 октября в 14:53
Происшествия
В Ярославле возбуждено дело после избиения ребенка в детсаду
Российская газета 09:30
Шоу-бизнес
Почему лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Основатель компании MALFA, музыкант и продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контракта со всеми артистами лейбла.
RT на русском 11:36
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
РИА Новости 10:27
Происшествия
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера
Lenta.ru 12:23
Политика
Рада не смогла создать комиссию по делу о беспорядках в Одессе
Верховной раде Украины не удалось принять постановление о создании временной следственной комиссии по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.
Известия 07:32
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк обнаружили ген долголетия
У знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк специалисты смогли выявить ген долголетия, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:45
Культура
Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters
Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".
ТАСС 10:45
Гаджеты
До конца 2020 года в Южной Корее начнётся массовое производство памяти ReRAM
WeeBit Nano Как заявляют в WeeBit Nano, некий южнокорейский лидер полупроводникового производства готов начать массовый выпуск памяти ReRAM (или продуктов с памятью ReRAM в виде встраиваемых массивов) ещё до конца 2020 года.
3DNews 02:23
Кино
Канал HBO отменил выход первого приквела «Игры престолов»
В сентябре стало известно, что канал HBO планирует снять приквел об истории древней семьи Таргариенов за 300 лет до событий вышедшего сериала.
VSE42.RU вчера в 22:28
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru вчера в 07:19
Наука
Красное мясо является наиболее вредным продуктом
Ученые из университетов Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) признали самым вредным для здоровья и окружающей среды продуктом мясо, пишет PNAS.
Век 11:24
Футбол
Моуринью выразил готовность возглавить «Арсенал»
Metaratings 11:53
Армия и оружие
В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения «Контейнер»
РИА Новости 01:39
Армия и оружие
СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49