с чего всё началось

FIFA не сомневается в справедливости ее победы Законность победы России в конкурсе за право провести прошлогодний чемпионат мира по футболу вновь попытались поставить под сомнение.

Под выигрыш Россией чемпионата мира подвели переписку

Авто Рамный внедорожник Haval H5 начнут выпускать в России весной 2020 года Несколько дней назад сайт Wroom.ru сообщал о том, что в следующем году на российском рынке начнутся продажи рамного внедорожника Haval H5.

Политика В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.

Политика Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.

Армия и оружие Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии Ранее после длительных переговоров глав Турции и России стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.

Происшествия ФСБ задержала директора физического института РАН Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.

Шоу-бизнес Джабраилов заговорил о романе с Собчак Умар Джабраилов поделился снимком на своей странице в Instagram. @umar.dzhabrailov На архивном кадре он запечатлен вместе с Ксенией Собчак, тогда ему было слегка за сорок, ей не исполнилось и двадцати, но разница в возрасте не мешала их «головокружительному роману».

Космос Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».

Происшествия Подросток устроил стрельбу в московской школе Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.

Политика Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить порядок учета бедности в России Министерство экономического развития подготовило проект постановления правительства, где предлагается внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России.

Технологии Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.

Шоу-бизнес Почему лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами Основатель компании MALFA, музыкант и продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контракта со всеми артистами лейбла.

Политика Рада не смогла создать комиссию по делу о беспорядках в Одессе Верховной раде Украины не удалось принять постановление о создании временной следственной комиссии по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк обнаружили ген долголетия У знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк специалисты смогли выявить ген долголетия, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Культура Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".

Гаджеты До конца 2020 года в Южной Корее начнётся массовое производство памяти ReRAM WeeBit Nano Как заявляют в WeeBit Nano, некий южнокорейский лидер полупроводникового производства готов начать массовый выпуск памяти ReRAM (или продуктов с памятью ReRAM в виде встраиваемых массивов) ещё до конца 2020 года.

Кино Канал HBO отменил выход первого приквела «Игры престолов» В сентябре стало известно, что канал HBO планирует снять приквел об истории древней семьи Таргариенов за 300 лет до событий вышедшего сериала.

Культура На ТНТ показали пародию на Соловьева Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.