с чего всё началось

Мы определились, на текущие расходы завтра все, кто здесь проживали получат по 30 тыс. рублей на текущие расходы. По всей вероятности, это здание придется сносить и строить новый дом.

Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.

Под завалами дома в Белгородской области найден погибший

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