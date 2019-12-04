Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПод завалами дома в Белгородской области найден погибший

Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
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Евгений Савченко
Мы определились, на текущие расходы завтра все, кто здесь проживали получат по 30 тыс. рублей на текущие расходы. По всей вероятности, это здание придется сносить и строить новый дом.
— Евгений Савченко, российский политикОбщественное телевидение России 20:27
с чего всё началось
Следственное управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбудило
 уголовное по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека.
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