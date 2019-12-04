Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПод Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят. Напомним, больше часа назад здесь же спасли женщину, ее с травмами отправили в больницу.
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Евгений Савченко
Мы определились, на текущие расходы завтра все, кто здесь проживали получат по 30 тыс. рублей на текущие расходы. По всей вероятности, это здание придется сносить и строить новый дом.
— Евгений Савченко, российский политикОбщественное телевидение России 20:27

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