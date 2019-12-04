Происшествия
Российская газетаПод Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят. Напомним, больше часа назад здесь же спасли женщину, ее с травмами отправили в больницу.
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Мы определились, на текущие расходы завтра все, кто здесь проживали получат по 30 тыс. рублей на текущие расходы. По всей вероятности, это здание придется сносить и строить новый дом.
— Евгений Савченко, российский политикОбщественное телевидение России 20:27
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МЧС объявило о завершении спасательной операции на месте ЧП под Белгородом
Общественное телевидение России20:27
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Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
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Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом
Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Политика
Саммит НАТО начался с протестов
В самом альянсе может произойти раскол. Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует саммит НАТО.
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Киев не увидел прорыва в проекте заявления «нормандской четверки»
Проект заявления по итогам «нормандского саммита», который пройдет в Париже 9 декабря, оценил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении двух иномарок в Забайкалье
Пять человек получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщило в среду региональное управление ГИБДД.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Политика
В бундестаге обещают ответ на санкции США против Nord Stream 2
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Политика
США не выдали визы делегации российского казначейства
Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
Наука
Ученые не нашли следов массовых смертей от Юстиниановой чумы
Ученые Еврейского университета в Иерусалиме не нашли следов массовых смертей во время Юстиниановой чумы.
Музыка
Британцы выбрали самую надоедливую рождественскую песню
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Общество
Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе
Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
Армия и оружие
На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС «Аль-Баас»
Стратегически важную гидроэлектростанцию "Аль-Баас" восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии, заявил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ Владимир Варнавский.
Кино
Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»: в грядущем фильме Наташе Романофф (также известной как Черная Вдова) придется столкнуться со своим прошлым и встретиться со своей старой "семьей", включая советского супергероя Красного Стража.
Происшествия
Кот в Новом Уренгое выбросил ребёнка из окна девятого этажа
Космос
Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили
Первый запуск к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner без экипажа, планировавшийся на 17 декабря, отложен на двое суток из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5, сообщила компания United Launch Alliance.
Футбол
В Тверской области планируют возродить профессиональный футбол
Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Общество
«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на рост цен в кузбасских аэропортах
Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о резком подорожании обслуживания в региональных аэропортах и рост стоимости заправки самолётов.
Политика
Премьер-министр Финляндии уходит в отставку
Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.
Происшествия
Мошенник подделал российскую границу под Выборгом и обманул нелегалов
Как сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего их проводника – уроженца одной из стран СНГ.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Политика
На Украине заявили об осведомленности о прекращении США военной помощи
Власти Украины еще в июле 2019 года знали о том, что США приостановит военную помощь стране.
Авто
Tata Altroz полностью рассекретили
Появилась информация о серийной версии хетчбэка Tata Altroz.
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» вывезен на старт
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 3 декабря 2019 года, грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» был вывезен из монтажно-испытательного корпуса и установлен на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении ВМФ современным вооружением
«Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%», - заявил глава государства на очередном совещании по оборонной тематике в Сочи.
Происшествия
Обездвиженных алкоголем жителей Бурятии сняли с рейса в Хабаровске
Транспортные полицейские сняли с рейса семерых жителей Бурятии от 35 до 63 лет, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает УТ МВД по ДФО.