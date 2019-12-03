Происшествия
РБКПод завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. «Нашли мужчину, он погиб», — сказала агентству представитель спасательного ведомства.
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Под завалами после взрыва в доме под Белгородом найдено тело погибшего мужчины
Общественное телевидение России16:16
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