Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. «Нашли мужчину, он погиб», — сказала агентству представитель спасательного ведомства.

Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего

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