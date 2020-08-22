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Ярновости
Ярновости

Под завалами на улице Батова обнаружили тело 8-летнего мальчика

Всего под завалами дома №5, корпус 2 обнаружили тела трех погибших — двух женщин и мальчика 2012 года рождения.В источнике
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Ярновости

Под завалами на улице Батова обнаружили тело 8-летнего мальчика

Ярновости20:26
Новости Ярославля 76.ru

В Ярославле под завалами взорвавшегося дома ищут 8-летнего мальчика

Новости Ярославля 76.ru18:40
АиФ-Верхняя Волга

Под завалами в доме на улице Батова ищут 8-летнего мальчика

АиФ-Верхняя Волгавчера в 15:49
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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Уволенную за прогулы судью уличили в мошенничестве

В отношении бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда возбуждено дело Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Ирины Дадаш, бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края.
Коммерсантъвчера в 10:44
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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