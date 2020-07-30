Под завалами взорвавшегося ресторана в Японии нашли одного погибшего
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Число пострадавших в результате случившегося выросло до 17 человек. Власти сообщили об одном погибшем. Полиция и сотрудники пожарной службы обнаружили тело при тушении возникшего после взрыва пожара, сообщил телеканал NHK.В источнике
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