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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Под завалами взорвавшегося ресторана в Японии нашли одного погибшего

Число пострадавших в результате случившегося выросло до 17 человек. Власти сообщили об одном погибшем. Полиция и сотрудники пожарной службы обнаружили тело при тушении возникшего после взрыва пожара, сообщил телеканал NHK.В источнике
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РБК

Один человек погиб и 17 пострадали при взрыве в японском ресторане

РБК23:19
Lenta.ru

В Фукусиме произошел взрыв

Lenta.ru22:26
ТАСС

Один человек погиб, 17 пострадали в результате взрыва газа в ресторане в Японии

ТАСС22:59
Газета.Ru

Не менее 11 человек пострадали при взрыве в японской Фукусиме

Газета.Ru21:58
РЕН ТВ

Число пострадавших при взрыве в Фукусиме возросло до 17

РЕН ТВ22:46
Известия

Не менее 11 человек пострадали при взрыве газа в японской Фукусиме

Известия21:36
РИА Новости

При взрыве в ресторане в префектуре Фукусима есть погибший

РИА Новости22:58
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В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа

Супруга гражданина Украины задержана в Петербурге по подозрению в расчленении мужа, предположительно, скончавшегося от передозировки наркотиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
РИА Новости03:04
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Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
Интерфакс03:31
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Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами

Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета03:38

Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил «РИА Новости», что 30 июля в МИД Белоруссии согласована встреча по делу о задержанных россиянах — сотрудниках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Известия02:41
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета00:18
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«Черная схема»: внутренний враг погубит Америку, но может спасти Россию

Уже завтра на конвенте Демократической партии США (который пройдет в онлайн-формате) бывший вице-президент Джо Байден, возможно, единолично выберет будущего президента Соединенных Штатов.
РИА Новости01:00
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«Магнит» во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" во втором квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза (на 101,5%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 12,843 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ03:16
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В России проведут огневые и ходовые испытания боевого робота «Маркер»

«В рамках проекта «Маркер» в августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России», — сообщил Григорьев в интервью ТАСС.
Известия02:59
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Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в госкорпорацию "Ростех") запатентовал устройство, позволяющее повысить бронепробивное действие снаряда танковых и противотанковых пушек.
РИА Новости01:58
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