Газета уточняет, что законопроект уже прошёл первое чтение. Под действия закона попадают субъекты малого и среднего бизнеса, у которых менее ста сотрудников, а доход не превышает 150 млн рублей.

Подачу декларации отменят для бизнеса на «упрощенке»

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