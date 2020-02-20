Экономика

Мой БрянскМой БрянскПодачу декларации отменят для бизнеса на «упрощенке»

Газета уточняет, что законопроект уже прошёл первое чтение. Под действия закона попадают субъекты малого и среднего бизнеса, у которых менее ста сотрудников, а доход не превышает 150 млн рублей.
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