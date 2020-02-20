Экономика
Мой БрянскПодачу декларации отменят для бизнеса на «упрощенке»
Газета уточняет, что законопроект уже прошёл первое чтение. Под действия закона попадают субъекты малого и среднего бизнеса, у которых менее ста сотрудников, а доход не превышает 150 млн рублей.
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Дума одобрила в первом чтении отмену налоговой декларации для бизнеса на «упрощенке»
Коммерсантъ20 февраля в 09:33
Применяющим «упрощёнку» организациям могут разрешить не подавать налоговую декларацию
Парламентская газета20 февраля в 07:09
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Футбол
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