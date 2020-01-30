Общество

РИА НовостиРИА НовостиАксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей.
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Сергей Аксенов
Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
— Сергей АксеновГазета.Ru 10:08
с чего всё началось

Власти Керчи объяснили спешкой фотографии чиновников в шубах с блокадниками

В администрации города сообщили радиостанции «Говорит Москва», что тоже поздравили ветеранов-блокадников и подарили им пакеты с продуктами. Акция с хлебом была инициирована городским советом города, подчеркнули в администрации.
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