В администрации города сообщили радиостанции «Говорит Москва», что тоже поздравили ветеранов-блокадников и подарили им пакеты с продуктами. Акция с хлебом была инициирована городским советом города, подчеркнули в администрации.

с чего всё началось

Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей.

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