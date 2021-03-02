Всего за 2020 г. владельцы КИК могут заплатить в бюджет примерно 1,3 млрд руб. такого фиксированного налога, при этом в прошлом году налоговики собрали около 4 млрд руб. налога на доходы людей с прибыли таких компаний. ВШЭ предлагает сделать налоги для богатых россиян еще выше.

С чего всё началось Это около половины от числа владельцев зарубежных структур, которые отчитались о своих КИК в 2019 году, сообщает VTimes со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС). Forbes 17:01