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Деловой квартал (Екатеринбург)
Деловой квартал (Екатеринбург)

260 состоятельных россиян воспользовались предложением Путина и сэкономили на налогах

Всего за 2020 г. владельцы КИК могут заплатить в бюджет примерно 1,3 млрд руб. такого фиксированного налога, при этом в прошлом году налоговики собрали около 4 млрд руб. налога на доходы людей с прибыли таких компаний. ВШЭ предлагает сделать налоги для богатых россиян еще выше.В источнике
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С чего всё началось
Это около половины от числа владельцев зарубежных структур, которые отчитались о своих КИК в 2019 году, сообщает
 VTimes со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
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