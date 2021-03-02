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Lenta.ru
Lenta.ru

«Подарком Путина для списка Forbes» воспользовалась половина российских богачей

Новые правила позволяют владельцам КИК вместо этого платить фиксированную сумму в пять миллионов рублей и не раскрывать отчетность. После того как президент объявил о нововведении, его сразу же окрестили «подарком для списка Forbes» и индульгенцией для богатых за небольшие деньги.В источнике
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С чего всё началось
Это около половины от числа владельцев зарубежных структур, которые отчитались о своих КИК в 2019 году, сообщает
 VTimes со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Подробнее о событии

Богатейшие бизнесмены России охотно приняли налоговый «подарок Путина»

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Половина российских олигархов воспользовалась «подарком Путина для Forbes»

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