Новые правила позволяют владельцам КИК вместо этого платить фиксированную сумму в пять миллионов рублей и не раскрывать отчетность. После того как президент объявил о нововведении, его сразу же окрестили «подарком для списка Forbes» и индульгенцией для богатых за небольшие деньги.

С чего всё началось Это около половины от числа владельцев зарубежных структур, которые отчитались о своих КИК в 2019 году, сообщает VTimes со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС). Forbes 17:01