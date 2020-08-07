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Известия
Известия

Подавший сигнал тревоги самолет SSJ-100 сел в Шереметьево

Самолет SSJ-100, подавший ранее сигнал тревоги во время полета рейсом Ставрополь–Москва, благополучно приземлился в Шереметьево. Об этом в пятницу, 7 августа, ТАСС сообщил источник в авиационных службах. «Самолет совершил посадку в Шереметьево в 16:51», — приводит агентство слова собеседника.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги

Самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.
ТАССвчера в 09:25
Подробнее о событии
Newstracker.ru

Самолет Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги в воздухе

Newstracker.ruвчера в 11:06
Победа 26

Самолёт подал сигнал о неисправности во время полёта из Ставрополя в Москву

Победа 26вчера в 10:47
Телеканал 360°

«Аэрофлот» рассказал о неисправности на вылетевшем в Москву самолете

Телеканал 360°вчера в 10:25
Своё ТВ

Лайнер Ставрополь — Москва успешно совершил посадку после сигнала тревоги

Своё ТВвчера в 10:11
Комсомольская правда

Самолет SSJ-100 Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги из-за неисправности

Комсомольская правдавчера в 09:40
ТАСС

Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги

ТАССвчера в 09:25
РБК

Летевший в Москву лайнер SSJ100 сообщил о неисправности

РБКвчера в 10:34

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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Российский чиновник убежал в лес со взяткой и был пойман ФСБ

В Ленинградской области глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Юрий Кучерявенко и замглавы администрации по безопасности Игорь Долгополов были задержан сотрудниками регионального управления ФСБ за получение взятки.
Lenta.ru18:30
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ruвчера в 04:32
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