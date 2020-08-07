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Известия
Известия

Подавший сигнал тревоги самолет SSJ-100 сел в Шереметьево

Самолет SSJ-100, подавший ранее сигнал тревоги во время полета рейсом Ставрополь–Москва, благополучно приземлился в Шереметьево. Об этом в пятницу, 7 августа, ТАСС сообщил источник в авиационных службах. «Самолет совершил посадку в Шереметьево в 16:51», — приводит агентство слова собеседника.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги

Самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.
ТАСС09:25
Подробнее о событии
Newstracker.ru

Самолет Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги в воздухе

Newstracker.ru11:06
Победа 26

Самолёт подал сигнал о неисправности во время полёта из Ставрополя в Москву

Победа 2610:47
Телеканал 360°

«Аэрофлот» рассказал о неисправности на вылетевшем в Москву самолете

Телеканал 360°10:25
Своё ТВ

Лайнер Ставрополь — Москва успешно совершил посадку после сигнала тревоги

Своё ТВ10:11
Комсомольская правда

Самолет SSJ-100 Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги из-за неисправности

Комсомольская правда09:40
ТАСС

Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги

ТАСС09:25
РБК

Летевший в Москву лайнер SSJ100 сообщил о неисправности

РБК10:34

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газетавчера в 03:51
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Россия и Абхазия возобновят железнодорожное сообщение с 7 августа

В компании напомнили, что она совместно с АНО «Единая транспортная дирекция» для удобства передвижения пассажиров организовала смешанные перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом в Абхазию в период с 5 августа по 30 сентября.
РБКвчера в 14:13
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