Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Известия
Известия

Подавший сигнал тревоги самолет SSJ-100 сел в Шереметьево

Самолет SSJ-100, подавший ранее сигнал тревоги во время полета рейсом Ставрополь–Москва, благополучно приземлился в Шереметьево. Об этом в пятницу, 7 августа, ТАСС сообщил источник в авиационных службах. «Самолет совершил посадку в Шереметьево в 16:51», — приводит агентство слова собеседника.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги

Самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.
ТАСС09:25
Подробнее о событии
Своё ТВ

Лайнер Ставрополь — Москва успешно совершил посадку после сигнала тревоги

Своё ТВ10:11
Lenta.ru

Летящий в Москву SSJ-100 подал сигнал тревоги

Lenta.ru09:49
Телеканал 360°

«Аэрофлот» рассказал о неисправности на вылетевшем в Москву самолете

Телеканал 360°10:25
Газета.Ru

Самолет Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги

Газета.Ru09:38
ТАСС

Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги

ТАСС09:25
Комсомольская правда

Самолет SSJ-100 Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги из-за неисправности

Комсомольская правда09:40
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)

В Москве сел самолет SSJ-100 из Ставрополя, подавший сигнал бедствия

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)10:27

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»
РИА Новости08:47
16

Посол РФ в Белоруссии посетил БелАЭС

Минск, 7 августа 2020, 17:03 — REGNUM Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сегодня, 7 августа, посетил Белорусскую атомную электростанцию в Островеце, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
REGNUM10:03

Экс-полковника Захарченко вернули в СИЗО в Москве

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко вернули из мордовской колонии в следственный изолятор в Москве для ознакомления с материалами нового уголовного дела, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.
Газета.Ru08:59
1

Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске

«Организована проверка в связи с проливом топливно-водяной смеси в природную среду, произошедшим в результате разгерметизации трубопровода ООО «Политехника» в районе устья реки Амбарной», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском09:38
17

В Симферополе роддом №2 прекратил прием рожениц

По информации пресс-службы пресс-служба министерства здравоохранения республики, рожениц и беременных отправят в Симферопольский клинический родильный дом №1 и в родильное отделение районной клинической больницы.
Вести.Севастополь08:11
4