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Говорит Москва
Говорит Москва

Подавший сигнал тревоги самолёт благополучно сел в Шереметьеве

Ранее сообщалось, что борт за полчаса до посадки подал сигнал тревоги и стал резко снижаться до отметки 3 тысячи метров.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги

Самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.
ТАССвчера в 09:25
Подробнее о событии
Newstracker.ru

Самолет Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги в воздухе

Newstracker.ruвчера в 11:06
Победа 26

Самолёт подал сигнал о неисправности во время полёта из Ставрополя в Москву

Победа 26вчера в 10:47
Телеканал 360°

«Аэрофлот» рассказал о неисправности на вылетевшем в Москву самолете

Телеканал 360°вчера в 10:25
Своё ТВ

Лайнер Ставрополь — Москва успешно совершил посадку после сигнала тревоги

Своё ТВвчера в 10:11
Комсомольская правда

Самолет SSJ-100 Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги из-за неисправности

Комсомольская правдавчера в 09:40
ТАСС

Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги

ТАССвчера в 09:25
РБК

Летевший в Москву лайнер SSJ100 сообщил о неисправности

РБКвчера в 10:34

Maybach, трактор и Tesla. На чем ездит Лукашенко

Кроме Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, на пост главы государства претендуют еще четыре кандидата: Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Светлана Тихановская.
AutoNews6 августа в 01:53

В Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер

Десять предприятий общественного питания - кафе и ресторанов - были закрыты в Москве за нарушение правил безопасности, рекомендованных к соблюдению из-за пандемии коронавируса.
Российская газетавчера в 09:56
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«Сапсаны» задержались в связи с неисправностью в Новгородской области

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, из-за этого произошла более чем часовая задержка движения поезда «Сапсан» № 775А сообщением Санкт-Петербург — Москва, а также задержка по прибытию поезда «Сапсан» № 777А сообщением Санкт-Петербург — Москва.
REGNUMвчера в 16:16
5

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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Липчане повторно заражаются COVID-19

В коронавирусный госпиталь на базе больницы скорой медицинской помощи в Липецке госпитализировали мужчину, у которого повторно диагностировали COVID-19.
Gorod48вчера в 07:52
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