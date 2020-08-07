Подавший сигнал тревоги самолёт благополучно сел в Шереметьеве
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Ранее сообщалось, что борт за полчаса до посадки подал сигнал тревоги и стал резко снижаться до отметки 3 тысячи метров.В источнике
С чего всё началось
Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги
Самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.
ТАССвчера в 09:25
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Самолет SSJ-100 Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги из-за неисправности
Комсомольская правдавчера в 09:40