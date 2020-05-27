Политика

Новый ВекНовый ВекПодавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу

Игнатьев возглавлял Чувашию с июля 2010 года. В январе 2020 года, уже после вышеупомянутых событий, он был уволен по распоряжению президента РФ «в связи с утратой доверия». 20 мая экс-губернатор подал иск к Владимиру Путину в Верховный суд, пытаясь оспорить увольнение.
Читать в источнике
Комментировать221
с чего всё началось

Экс-глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией

Напомним, в январе президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Это произошло после скандала — господин Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, а видео попало в интернет и вызвало общественный резонанс.
Коммерсантъ04:37

Подробнее о событии

«Коммерсантъ»: Бывший глава Чувашии, подавший иск к Путину, госпитализирован в Петербурге с двусторонней пневмонией

Фонтанка.Ру04:44

Раскрыты подробности госпитализации бывшего губернатора Игнатьева

Lenta.ru07:57

Подавший иск к Путину экс-глава Чувашии попал в больницу Петербурга с пневмонией

DP.RU05:40

Ъ: экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией

РИА Новости05:15

СМИ узнали о госпитализации подавшего в суд на Путина экс-главы Чувашии

РБК04:52

Экс-глава Чувашии попал в петербургскую больницу с подозрением на коронавирус

78.ru10:27

Экс-глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией

Коммерсантъ04:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Общество

На руке Кадырова заметили катетер

Lenta.ru 08:18
4
Экономика

Минэнерго предложило отменить мораторий на пени за неуплату ЖКХ

Правительство решило не взимать пени до 1 января 2021 года, Минэнерго же считает целесообразным завершить мораторий в воскресенье, 31 мая, сказал Маневич.
RT на русском вчера в 04:19
1,4K
Шоу-бизнес

Родные певицы Юлии Началовой установили скромный памятник на ее могиле

Родные умершей певицы Юлии Началовой установили памятник на ее могиле.
NewInform 24 мая в 18:41
50
Общество

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 10:28
20
Армия и оружие

В Каспийске впервые пройдет парад Победы

Российская газета 05:50
5
Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
593
Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
761
Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
6
Политика

МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии

Россия обеспокоена деятельностью построенного Пентагоном исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии, поскольку Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ.
РБК вчера в 16:25
73
Футбол

Григорян о Гулиеве: хамство не отражает его сущности

Главный тренер армянского футбольного клуба "Урарту" Александр Григорян поддержал игрока "Спартака" Аязя Гулиева.
РИА Новости 05:56
Биатлон

Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону

Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону.
RT на русском 10:22
Общество

Реке Херота в Сочи вернули историческое название

Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота.
Газета.Ru 09:59
8
Общество

В PS Store началась крупная распродажа игр

С более подробным списком игр можно ознакомиться на официальном сайте PS Store.
ITZine.ru 08:36
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,6K
Футбол

Леонид Федун назвал убытки от проведения матчей без зрителей

Федун в свою очередь рассказал, что клубы понесут огромные убытки в связи с отсутствием зрителей.
Bookmaker-ratings.ru 09:57
Общество

В России начнут запуск внутреннего туризма

В России с 1 июня начнется поэтапное снятие ограничений в отрасли внутреннего туризма, введенных в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.
TatCenter вчера в 01:23
1,3K
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
723
Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик о бодишейминге

Еще в начале этого года в Интернет попали отрывки этого ролика, и вот теперь, спустя несколько месяцев, Айлиш решила опубликовать видео полностью.
RuNews24.ru 08:07
Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бюстгальтере

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер поделилась откровенной фотографией в нижнем белье.
Lenta.ru вчера в 02:43
Кино

Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение «Лабиринта»

Kinonews.ru вчера в 16:35
2
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
580
Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
27
Политика

Путин обсудил с президентом Финляндии борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё.
RT на русском 09:33
4
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,5K
Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
68
Общество

Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты

Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт 07:41
169
Политика

Путин призвал использовать опыт «удаленки» после пандемии

Опыт работы в удаленном режиме будет востребован и после пандемии коронавируса, убежден президент РФ Владимир Путин.
Российская газета 10:29
Общество

В Госдуме захотели запретить чемпионат России по футболу

Депутат Госдумы Тамара Плетнева обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата России по футболу.
Lenta.ru 10:39
3
Наука

Названы оптимальные условия для распространения коронавируса

Специалисты назвали оптимальные условия для распространения COVID-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:56
3
Спорт

Названы подтвержденные игры для PlayStation 5

Список подтвержденных игр для консоли будущего поколения Sony PlayStation 5 опубликовали на сайте Gizmochina.
NewInform 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 по 29 января 2020. Отрешён от должности Главы в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 29 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное