Политика

Новый ВекНовый ВекПодавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу

Игнатьев возглавлял Чувашию с июля 2010 года. В январе 2020 года, уже после вышеупомянутых событий, он был уволен по распоряжению президента РФ «в связи с утратой доверия». 20 мая экс-губернатор подал иск к Владимиру Путину в Верховный суд, пытаясь оспорить увольнение.
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с чего всё началось

Экс-глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией

Напомним, в январе президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Это произошло после скандала — господин Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, а видео попало в интернет и вызвало общественный резонанс.
Коммерсантъ04:37

Подробнее о событии

«Ъ» узнал о госпитализации экс-главы Чувашии с двусторонней пневмонией

Интерфакс06:18

«Коммерсантъ»: Бывший глава Чувашии, подавший иск к Путину, госпитализирован в Петербурге с двусторонней пневмонией

Фонтанка.Ру04:44

Ъ: экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией

РИА Новости05:15

СМИ узнали о госпитализации подавшего в суд на Путина экс-главы Чувашии

РБК04:52

Подавший иск к Путину экс-глава Чувашии попал в больницу Петербурга с пневмонией

DP.RU05:40

Экс-глава Чувашии в реанимации с начала мая

URA.Ru05:43

Экс-глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией

Коммерсантъ04:37
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Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой

ТАСС 05:11
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Политика

В Кремле оценили возможность отмены ограничений к параду Победы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к параду Победы, отметил, что за месяц ситуация может поменяться и могут быть внесены соответствующие корректировки.
RT на русском 07:32
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
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Общество

Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели

Мослента вчера в 22:14
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Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Футбол

В Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу»

Накануне комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Начучев сообщил в своем Telegram-канале, что в инвестициях в «Уфу» заинтересованы компания Red Bull и холдинг City Football Group.
РБК 07:33
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Армия и оружие

На Донбассе ликвидирован каратель из бригады «Рыцарей зимнего похода»

Накануне вечером на Донбассе был ликвидирован очередной украинский каратель.
Rusvesna.su 07:21
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Общество

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

Bimru.ru вчера в 09:39
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Общество

Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня

В 2020 году абитуриенты в России смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
RT на русском 03:02
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Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство.
Lenta.ru 05:55
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НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
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Минкультуры попросит открыть музейные парки для посетителей

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Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год

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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

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США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

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В ДНР сообщают о ситуации на линии разграничения

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Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
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