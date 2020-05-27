Политика
Новый ВекПодавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Игнатьев возглавлял Чувашию с июля 2010 года. В январе 2020 года, уже после вышеупомянутых событий, он был уволен по распоряжению президента РФ «в связи с утратой доверия». 20 мая экс-губернатор подал иск к Владимиру Путину в Верховный суд, пытаясь оспорить увольнение.
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с чего всё началось
Напомним, в январе президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Это произошло после скандала — господин Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, а видео попало в интернет и вызвало общественный резонанс.Коммерсантъ04:37
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