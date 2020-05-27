Политика

Новый ВекНовый ВекПодавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу

Игнатьев возглавлял Чувашию с июля 2010 года. В январе 2020 года, уже после вышеупомянутых событий, он был уволен по распоряжению президента РФ «в связи с утратой доверия». 20 мая экс-губернатор подал иск к Владимиру Путину в Верховный суд, пытаясь оспорить увольнение.
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с чего всё началось

Экс-глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией

Напомним, в январе президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Это произошло после скандала — господин Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, а видео попало в интернет и вызвало общественный резонанс.
Коммерсантъ04:37

Подробнее о событии

СМИ узнали о госпитализации подавшего в суд на Путина экс-главы Чувашии

РБК04:52

Подавший иск к Путину экс-глава Чувашии попал в больницу Петербурга с пневмонией

DP.RU05:40

Ъ: экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией

РИА Новости05:15

Раскрыты подробности госпитализации бывшего губернатора Игнатьева

Lenta.ru07:57

«Коммерсантъ»: Бывший глава Чувашии, подавший иск к Путину, госпитализирован в Петербурге с двусторонней пневмонией

Фонтанка.Ру04:44

Экс-глава Чувашии в реанимации с начала мая

URA.Ru05:43

Экс-глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией

Коммерсантъ04:37
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Общество

Собянин предложил с 1 июня разрешить непродовольственную торговлю

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
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Хоккей

Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Происшествия

В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка

Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:40
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Куйвашев осудил присутствовавших на мероприятии без масок чиновников

РБК 08:44
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Политика

Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ

Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.
REGNUM 05:25
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Общество

На руке Кадырова заметили катетер

Lenta.ru 08:18
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Политика

Источник назвал вероятные даты голосования по Конституции РФ

В Центризбиркоме склоняются к тому, чтобы устроить голосование не позже начала июля, причем именно в среду, которая будет объявлена нерабочим днем.
Народные новости 04:44
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Общество

В Ferrari готовят новую версию двигателя

По информации La Gazzetta dello Sport в Ferrari готовят новую версию силовой установки, которая должна быть на 20 сил мощнее прежней за счёт новой головки блока цилиндров.
F1news.ru 03:33
Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
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Политика

Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Коммерсантъ 07:56
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
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Политика

В Кремле оценили возможность отмены ограничений к параду Победы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к параду Победы, отметил, что за месяц ситуация может поменяться и могут быть внесены соответствующие корректировки.
RT на русском 07:32
Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
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Футбол

Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»

Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Общество

ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
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Киберспорт

Из Metro Exodus убрали защиту Denuvo

4A Games убрала защиту Denuvo из версий Metro Exodus для Steam и Epic Games Store.
Cyber.sports.ru 08:30
Происшествия

В Орле обрушилась крыша спортзала

Орел, 27 мая 2020, 15:26 — REGNUM Обрушение крыши спортивного зала в пристройке к жилому многоквартирному дому произошло в Орле 27 мая, сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора область Татьяна Цуканова.
REGNUM 08:26
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Гаджеты

Брат Пабло Эскобара намерен взыскать с Apple 2,6 млрд долларов

Брат Пабло Эскобара намерен взыскать с корпорации Apple 2,6 млрд долларов за то, что, по его словам, гаджет едва не убил его.
Актуальные Новости 07:03
Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордный объем иностранной валюты

Российские банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объем иностранной валюты. Такие данные следуют из статистики Центрального Банка РФ.
Гудвилл.онлайн вчера в 04:19
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Шоу-бизнес

Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:09
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Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
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Экономика

Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
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Политика

Трамп пригрозил закрывать социальные сети

Президент США Дональд Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.
РИА Новости 08:11
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Экономика

Продажи смартфонов в России резко упали

Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».
РБК 00:37
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Гаджеты

IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале

Ссылаясь на аналитиков Omdia, источник опубликовал статистику самых продаваемых смартфонов первого квартала текущего года Лидером стал iPhone 11, за квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов.
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 по 29 января 2020. Отрешён от должности Главы в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 29 января 2020 года.
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