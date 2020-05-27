Политика
Новый ВекПодавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Игнатьев возглавлял Чувашию с июля 2010 года. В январе 2020 года, уже после вышеупомянутых событий, он был уволен по распоряжению президента РФ «в связи с утратой доверия». 20 мая экс-губернатор подал иск к Владимиру Путину в Верховный суд, пытаясь оспорить увольнение.
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с чего всё началось
Напомним, в январе президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Это произошло после скандала — господин Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, а видео попало в интернет и вызвало общественный резонанс.Коммерсантъ04:37
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Общество
Собянин предложил с 1 июня разрешить непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Происшествия
В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:40
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ
Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.
REGNUM 05:25
Общество
На руке Кадырова заметили катетер
Lenta.ru 08:18
Политика
Источник назвал вероятные даты голосования по Конституции РФ
В Центризбиркоме склоняются к тому, чтобы устроить голосование не позже начала июля, причем именно в среду, которая будет объявлена нерабочим днем.
Народные новости 04:44
Общество
В Ferrari готовят новую версию двигателя
По информации La Gazzetta dello Sport в Ferrari готовят новую версию силовой установки, которая должна быть на 20 сил мощнее прежней за счёт новой головки блока цилиндров.
F1news.ru 03:33
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
Политика
В Кремле оценили возможность отмены ограничений к параду Победы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к параду Победы, отметил, что за месяц ситуация может поменяться и могут быть внесены соответствующие корректировки.
RT на русском 07:32
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Футбол
Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Киберспорт
Из Metro Exodus убрали защиту Denuvo
4A Games убрала защиту Denuvo из версий Metro Exodus для Steam и Epic Games Store.
Cyber.sports.ru 08:30
Происшествия
В Орле обрушилась крыша спортзала
Орел, 27 мая 2020, 15:26 — REGNUM Обрушение крыши спортивного зала в пристройке к жилому многоквартирному дому произошло в Орле 27 мая, сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора область Татьяна Цуканова.
REGNUM 08:26
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара намерен взыскать с Apple 2,6 млрд долларов
Брат Пабло Эскобара намерен взыскать с корпорации Apple 2,6 млрд долларов за то, что, по его словам, гаджет едва не убил его.
Актуальные Новости 07:03
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордный объем иностранной валюты
Российские банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объем иностранной валюты. Такие данные следуют из статистики Центрального Банка РФ.
Гудвилл.онлайн вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:09
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Политика
Трамп пригрозил закрывать социальные сети
Президент США Дональд Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.
РИА Новости 08:11
Экономика
Продажи смартфонов в России резко упали
Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».
РБК 00:37
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале
Ссылаясь на аналитиков Omdia, источник опубликовал статистику самых продаваемых смартфонов первого квартала текущего года Лидером стал iPhone 11, за квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов.
Piter.tv 04:31