Спорт

Матч ТВМатч ТВПодчуфарова прокомментировала информацию о смене гражданства

Биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о желании сменить спортивное гражданство. Спортсменка подчеркнула, что в настоящий момент не готова комментировать эту тему до завершения всех процессов.
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Надежда русского биатлона ушла из спорта в 25. Почему теперь Подчуфарова будет выступать за Словению

Sport24.ru14:25

IBU не получал запрос на переход биатлонистки Подчуфаровой в сборную Словении

ТАСС Спорт08:30

Ольга Подчуфарова: «До завершения всех процессов по смене спортивного гражданства не готова комментировать ситуацию»

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Владимир Драчев: Переход Подчуфаровой надо будет согласовать с IBU

Советский спорт10:44

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Спорт-Экспресс10:40

Союз биатлонистов России одобрил переход Подчуфаровой в сборную Словении

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Подчуфарова меняет Россию на Словению. На первый взгляд — никто не против

РИА Новости14:10
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МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске

Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
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В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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КХЛ. ЦСКА обыграл московское «Динамо» и продлил победную серию

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О чем предупреждает «ком в горле»

"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
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Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru вчера в 08:45
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Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

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Газета.Ru 13:36
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СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

РИА Новости 03:33
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В конгрессе США представили резолюцию против вывода войск из Сирии

Представители демократической и республиканской партий США представили в Конгресс совместную резолюцию против решения президента страны Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем Twitter.
РИА Новости вчера в 19:36
Транспорт

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

РБК 14:20
Общество

Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

Российская компания «Роснефть» может получить от венесуэльского правительства полный пакет государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
News.ru 15:02
Общество

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
Спорт

Россия сыграет с Бразилией в финале Всемирных пляжных игр

Хет-трик в составе победителей оформил Родриго Соареш да Коста. В финале турнира Бразилия сыграет с Россией.
Советский спорт вчера в 15:57
Шоу-бизнес

Ягудин показал фото Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал об операции, которую перенесла его жена, фигуристка Татьяна Тотьмянина.
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Хачанов 8 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету немца 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. В ходе третьего сета Хачанов отыграл пять матчболов.
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Армия и оружие

Террористы активизировались в сирийской провинции Латакия

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) активизировали свою деятельность в сирийской провинции Латакия.
Известия 15:25
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Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию

Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.
Новостной фронт 06:04
Экономика

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики.
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Гаджеты

Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса

Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
News.ru 06:37
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Политика

Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
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В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова

Елена Ксенофонтова решила посетить могилу коллеги на вторую годовщину его смерти. Она раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову в Instagram.
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Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
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Huawei планирует выпустить смартфон с двумя ОС

Китайская компания Huawei планирует выпустить смартфон, позволяющий переключаться между Android и собственной разработкой компании – HarmonyOS.
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Политика

Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском 10:42
Культура

Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
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Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
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Volkswagen представил Atlas Cross Sport

Компания Volkswagen рассекретила укороченный вариант продающегося в США кроссовера Atlas, который российским покупателям известен под именем Teramont.
110km.ru 13 октября в 17:59
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