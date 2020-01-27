Японским дипломатам заявили протест и вручили ноту. Советника-посланника посольства в Москве вызывали в МИД для объяснений. На прошлой неделе японская полиция задержала экс-сотрудника компании Softbank Араки Ютаку, заподозрив его в передаче секретных данных двум россиянам.

с чего всё началось

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ. Об этом сообщили в российском МИДе 27 января. Мужчину задержали 25 декабря во Владивостоке.

Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

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