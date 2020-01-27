Политика

ИзвестияИзвестияПодданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ. Об этом сообщили в российском МИДе 27 января. Мужчину задержали 25 декабря во Владивостоке.
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с чего всё началось

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Японским дипломатам заявили протест и вручили ноту. Советника-посланника посольства в Москве вызывали в МИД для объяснений. На прошлой неделе японская полиция задержала экс-сотрудника компании Softbank Араки Ютаку, заподозрив его в передаче секретных данных двум россиянам.
РИА Новости07:56

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МИД России рассказал о задержании подданного Японии в конце 2019 года

RT на русском07:36

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

РИА Новости07:56

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов

Интерфакс07:40

В России задержали японского журналиста из-за секретных сведений

РБК07:56

В России задержали гражданина Японии за попытку получить секретные данные

Ведомости07:35

Японского журналиста выслали из Владивостока за попытку шпионажа

Коммерсантъ07:34

РФ задержала японского журналиста при попытке получить военные данные

РЕН ТВ07:33
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