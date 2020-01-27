Нарушителю, приехавшему по журналистской визе, объявили официальное предостережение и дали трое суток на то, чтобы покинуть Россию. На следующий день он выехал на родину. Японским дипломатам заявили протест и вручили ноту.

с чего всё началось

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ. Об этом «Известиям» сообщили в российском МИДе 27 января. Мужчину задержали 25 декабря во Владивостоке.

Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

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