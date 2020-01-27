Политика

ИзвестияИзвестияПодданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ. Об этом «Известиям» сообщили в российском МИДе 27 января. Мужчину задержали 25 декабря во Владивостоке.
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с чего всё началось

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Нарушителю, приехавшему по журналистской визе, объявили официальное предостережение и дали трое суток на то, чтобы покинуть Россию. На следующий день он выехал на родину. Японским дипломатам заявили протест и вручили ноту.
РИА Новости07:56

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В России задержали японца при попытке получения секретных материалов

Интерфакс07:40

72 часа на выезд: в МИД РФ прокомментировали задержание японца-шпиона

РЕН ТВ08:51

МИД России заявил протест Токио после поимки японца при попытке шпионажа

РБК08:49

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

РИА Новости07:56

В России задержали гражданина Японии за попытку получить секретные данные

Ведомости07:35

Японского журналиста выслали из Владивостока за попытку шпионажа

Коммерсантъ07:34

Собиравший секретные данные японский журналист был задержан в РФ

Газета.Ru08:31
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