Политика
ИзвестияПодданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ. Об этом «Известиям» сообщили в российском МИДе 27 января. Мужчину задержали 25 декабря во Владивостоке.
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с чего всё началось
Нарушителю, приехавшему по журналистской визе, объявили официальное предостережение и дали трое суток на то, чтобы покинуть Россию. На следующий день он выехал на родину. Японским дипломатам заявили протест и вручили ноту.РИА Новости07:56
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Общество
Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался от острой ишемической болезни сердца, об этом стало известно в результате вскрытия, передает "112".
Происшествия
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Политика
Соловьёв прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше
Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал слова лидера польской партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию польской стороне за причиненный во время Второй мировой войны ущерб.
Общество
Глава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Политика
Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО
Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
Шоу-бизнес
Помолодевшая и постройневшая Буланова удивила поклонников
Российская певица Татьяна Буланова удивила поклонников помолодевшим лицом на новых фотографиях.
Происшествия
Разведчик из ДНР задержан за стрельбу в Киеве
В Киеве задержан ополченец ДНР, ранивший полицейского из пистолета, утверждает департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Баскетбол
Создана петиция с призывом изменить логотип НБА в честь Брайанта
Появилась петиция, созданная баскетбольными болельщиками, с призывом изменить логотип НБА. Данная петиция размещена на портале Charge.org.
Политика
Бурлаков заявил, что парламент РФ не должен заслушивать иностранцев
В действующей редакции Конституции п. 3 ст. 100 предусмотрена возможность совместного заслушивания обеими палатами парламента "выступлений руководителей иностранных государств".
Футбол
Сусо согласовал контракт с «Севильей»
Футболист согласовал с севильцами контракт сроком до лета 2024 года. Сейчас клубы обсуждают условия трансфера.
Армия и оружие
По посольству США в Багдаде нанесли три ракетных удара
Ранее сообщалось, что четыре ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные и дипломатические учреждения, в том числе посольство США.
Экономика
Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.
Происшествия
Житель Польши с криками «я здесь главный» напал на российский грузовик
Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик, сообщает портал gorzowianin.pl.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Политика
ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков
Сотрудники ФСБ РФ приостановили следственные действия по уголовному делу в отношении моряков с Украины, которые были задержаны за инцидент в Керченском проливе.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Происшествия
На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей
Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
Общество
Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Политика
Путин назначил первого замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова.
Шоу-бизнес
Волочкова снова разделась во время снегопада
Волочкова напомнила о своем интересе, связанным с баней. Она позирует обнаженной в деревянной бочке с куском льда в руках.
Политика
Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании
В Кремле подтвердили, что Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, подала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.