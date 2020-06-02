с чего всё началось

Подавляющее большинство — 86 процентов — контрафакта продается, в частности, на рынках и в магазинах. Средняя стоимость игрушки в России составляет 650 рублей. При этом подделки оказываются почти вдвое дешевле оригиналов.

Политика Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы. 12

Общество В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения. 833

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии Курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 мск составил 69,41 рубля, что на 74 копейки ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Общество Большинство вузов не повысят стоимость обучения в следующем году Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о том, что большая часть вузов приняла решение не повышать стоимость обучения в следующем учебном году. 2

Политика Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии. 14

Авто Lexus NX доступен в России в новой спецверсии Black Vision Российские дилеры Lexus начали продажи новой специальной версии Lexus NX 200 AWD Black Vision.

Футбол Опубликован календарь чемпионата России по футболу Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 62

Шоу-бизнес Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании. 1

Происшествия СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике. 309

Общество Названо время возобновления работы кинотеатров в России Москва, 2 июня 2020, 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ. 141

Общество Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте. 34

Гаджеты Составлен рейтинг самых мощных среднебюджетных смартфонов Создатели приложения AnTuTu, служащего для оценки быстродействия мобильных устройств, составили список самых мощных Android-смартфонов среднего класса за май. 4

Общество Москвичам стал доступен график отключения горячей воды Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн". 517

Политика Пушков заявил о внутреннем расколе США Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com. 342

Политика В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).