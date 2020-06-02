Экономика
Lenta.ruЧетверть игрушек в России оказалась подделками
Подавляющее большинство — 86 процентов — контрафакта продается, в частности, на рынках и в магазинах. Средняя стоимость игрушки в России составляет 650 рублей. При этом подделки оказываются почти вдвое дешевле оригиналов.
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с чего всё началось
Около четверти российского рынка детских игрушек составляют подделки.Коммерсантъвчера в 18:02
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Политика
Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США
Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы.
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Общество
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии
Курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 мск составил 69,41 рубля, что на 74 копейки ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
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Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
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Общество
Большинство вузов не повысят стоимость обучения в следующем году
Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о том, что большая часть вузов приняла решение не повышать стоимость обучения в следующем учебном году.
Газета.Ru 14:29
Политика
Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны
Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
РИА Новости 11:54
Футбол
Эдер может остаться в «Локомотиве»
Спорт-Экспресс 15:05
Авто
Lexus NX доступен в России в новой спецверсии Black Vision
Российские дилеры Lexus начали продажи новой специальной версии Lexus NX 200 AWD Black Vision.
Автостат вчера в 08:42
Футбол
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
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Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские учёные создают необычную вакцину от коронавируса. Специалисты заявляют, что её можно будет вводить в организм в виде йогурта.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской
Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании.
RuNews24.ru 06:05
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Общество
Названо время возобновления работы кинотеатров в России
Москва, 2 июня 2020, 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ.
REGNUM 14:08
Политика
Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Путину
RT на русском 14:48
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных среднебюджетных смартфонов
Создатели приложения AnTuTu, служащего для оценки быстродействия мобильных устройств, составили список самых мощных Android-смартфонов среднего класса за май.
Вести.Ru 13:39
Происшествия
Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле
Экспресс газета 12:57
Общество
Москвичам стал доступен график отключения горячей воды
Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
Политика
Пушков заявил о внутреннем расколе США
Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:04
Авто
Kia начала продажи в России нового купе-кроссовера XCeed
Южнокорейская компания Kia провела онлайн-презентацию нового купе-кроссовера XCeed. Об этом 1 июня сообщает корреспондент«Известий».
Известия вчера в 08:54
Происшествия
Белые американцы встали на колени и извинились за годы расизма
Lenta.ru вчера в 10:43
Политика
В Польше усомнились в надежности партнерства с США
Автор пишет, что в США существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится.
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Политика
В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ
Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 13:01
Общество
Собянин надеется, что вакцина от коронавируса появится в Москве осенью
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что столица получит первые партии вакцины от коронавирусной инфекции осенью текущего года.
ТАСС 13:57
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Технологии
Huawei HiSilicon набирает специалистов со всего мира, обещая в 5 раз более высокую зарплату
HiSilicon, дочерняя компания Huawei, принимает на работу выпускников нужных IT-направлений и специалистов со всего мира.
3DNews вчера в 12:42
Космос
Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:37
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54