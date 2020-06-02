Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧетверть игрушек в России оказалась подделками

Подавляющее большинство — 86 процентов — контрафакта продается, в частности, на рынках и в магазинах. Средняя стоимость игрушки в России составляет 650 рублей. При этом подделки оказываются почти вдвое дешевле оригиналов.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось

Торговцы заигрались с подделками

Около четверти российского рынка детских игрушек составляют подделки.
Коммерсантъвчера в 18:02

Подробнее о событии

Российский рынок игрушек на четверть состоит из подделок

ФедералПресс09:29

Подделками оказалась четверть продающихся в России игрушек

Росбалт08:37

Похожа на настоящую. Четверть игрушек в России оказалась подделками

Smolnarod.ru08:02

Российский рынок игрушек на четверть состоит из подделок

Народные новости08:35

Четверть игрушек в России оказалась подделками

Lenta.ru07:14

Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб

РБК05:01

Торговцы заигрались с подделками

Коммерсантъвчера в 18:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Политика

Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США

Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы.
РИА Новости 13:35
12
Общество

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
833
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии

Курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 мск составил 69,41 рубля, что на 74 копейки ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Банки.ру вчера в 12:21
Общество

Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
43
Общество

Большинство вузов не повысят стоимость обучения в следующем году

Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о том, что большая часть вузов приняла решение не повышать стоимость обучения в следующем учебном году.
Газета.Ru 14:29
2
Политика

Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны

Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
РИА Новости 11:54
14
Футбол

Эдер может остаться в «Локомотиве»

Спорт-Экспресс 15:05
Авто

Lexus NX доступен в России в новой спецверсии Black Vision

Российские дилеры Lexus начали продажи новой специальной версии Lexus NX 200 AWD Black Vision.
Автостат вчера в 08:42
Футбол

Опубликован календарь чемпионата России по футболу

Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
5
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
62
Общество

В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские учёные создают необычную вакцину от коронавируса. Специалисты заявляют, что её можно будет вводить в организм в виде йогурта.
БрянскToday 08:28
397
Шоу-бизнес

Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской

Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании.
RuNews24.ru 06:05
1
Происшествия

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
309
Общество

Названо время возобновления работы кинотеатров в России

Москва, 2 июня 2020, 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ.
REGNUM 14:08
141
Политика

Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Путину

RT на русском 14:48
10
Общество

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
34
Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных среднебюджетных смартфонов

Создатели приложения AnTuTu, служащего для оценки быстродействия мобильных устройств, составили список самых мощных Android-смартфонов среднего класса за май.
Вести.Ru 13:39
4
Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

Экспресс газета 12:57
18
Общество

Москвичам стал доступен график отключения горячей воды

Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
517
Политика

Пушков заявил о внутреннем расколе США

Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:04
342
Авто

Kia начала продажи в России нового купе-кроссовера XCeed

Южнокорейская компания Kia провела онлайн-презентацию нового купе-кроссовера XCeed. Об этом 1 июня сообщает корреспондент«Известий».
Известия вчера в 08:54
98
Происшествия

Белые американцы встали на колени и извинились за годы расизма

Lenta.ru вчера в 10:43
58
Политика

В Польше усомнились в надежности партнерства с США

Автор пишет, что в США существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится.
Взгляд.ру 11:36
3
Политика

В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 13:01
Общество

Собянин надеется, что вакцина от коронавируса появится в Москве осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что столица получит первые партии вакцины от коронавирусной инфекции осенью текущего года.
ТАСС 13:57
55
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1,1K
Технологии

Huawei HiSilicon набирает специалистов со всего мира, обещая в 5 раз более высокую зарплату

HiSilicon, дочерняя компания Huawei, принимает на работу выпускников нужных IT-направлений и специалистов со всего мира.
3DNews вчера в 12:42
Космос

Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце

Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:37
574
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное