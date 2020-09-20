Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот
Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ тоже предлагает ввести его и определить Минстрой ответственным за исполнение, — сказал "Известиям" первый зампред комитета Сергей Пахомов. Льготная ипотека для детей-сирот, которую предлагают в ОНФ, станет актуальной мерой поддержки.В источнике
С чего всё началось
Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот
В России предлагают ввести новый вид льготной ипотеки под 2–6% годовых — для детей-сирот. Инициативу, которую вице-премьеру Татьяне Голиковой направил «Общероссийский народный фронт» (документ есть у «Известий»), уже рассматривают в кабмине.
Известия17:01
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