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Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ тоже предлагает ввести его и определить Минстрой ответственным за исполнение, — сказал "Известиям" первый зампред комитета Сергей Пахомов. Льготная ипотека для детей-сирот, которую предлагают в ОНФ, станет актуальной мерой поддержки.