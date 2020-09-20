Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ тоже предлагает ввести его и определить Минстрой ответственным за исполнение, — сказал "Известиям" первый зампред комитета Сергей Пахомов. Льготная ипотека для детей-сирот, которую предлагают в ОНФ, станет актуальной мерой поддержки.В источнике
С чего всё началось
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

В России предлагают ввести новый вид льготной ипотеки под 2–6% годовых — для детей-сирот. Инициативу, которую вице-премьеру Татьяне Голиковой направил «Общероссийский народный фронт» (документ есть у «Известий»), уже рассматривают в кабмине.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

В России могут ввести льготную ипотеку для детей-сирот

Телеканал 360°20:58
ФедералПресс

В России планируют ввести ипотеку для детей-сирот

ФедералПресс18:02
РЕН ТВ

В России планируют ввести ипотеку для детей-сирот

РЕН ТВ18:11
ТАСС

«Известия»: в России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот

ТАСС19:22
News.ru

Выпускникам детдомов могут предложить льготную ипотеку

News.ru18:00
URA.Ru

В России хотят ввести новый вид льготной ипотеки

URA.Ru17:18
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

Известия17:01

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ
Известия18:14
88

Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным.
РИА Новости22:16
57

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
1,9K

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов, то американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Известия21:43
584

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
463

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
527

В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
66