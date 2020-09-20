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Известия
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

Льготная ипотека для детей-сирот, которую предлагают в ОНФ, станет актуальной мерой поддержки. Профильный комитет ГД поддерживает это предложение, как и идею дать возможность таким гражданам пользоваться жилищными сертификатами не только в своем регионе, но и по всей стране, подчеркнул он.В источнике
С чего всё началось
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

В России предлагают ввести новый вид льготной ипотеки под 2–6% годовых — для детей-сирот. Инициативу, которую вице-премьеру Татьяне Голиковой направил «Общероссийский народный фронт» (документ есть у «Известий»), уже рассматривают в кабмине.
Известия17:01
Подробнее о событии
News.ru

Выпускникам детдомов могут предложить льготную ипотеку

News.ru18:00
ТАСС

«Известия»: в России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот

ТАСС19:22
РЕН ТВ

В России планируют ввести ипотеку для детей-сирот

РЕН ТВ18:11
ФедералПресс

В России планируют ввести ипотеку для детей-сирот

ФедералПресс18:02
Телеканал 360°

В России могут ввести льготную ипотеку для детей-сирот

Телеканал 360°20:58
URA.Ru

В России хотят ввести новый вид льготной ипотеки

URA.Ru17:18
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

Известия17:01

Создано средство для убийства раковых клеток и улучшения иммунитета

Исследователи Городского Университета Гонконга и Национального Университета Сингапура совместно создали новое противораковое средство на основе платины, которое способно не только ликвидировать смертоносные раковые клетки, но и существенно улучшать иммунитет.
Создано средство для убийства раковых клеток и улучшения иммунитета
Лезги газет18:57
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Украинский экс-министр рассказал об уничтожающих нацию «тварях»

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что сокращение финансирования медицины в стране грозит катастрофой для граждан и что ответственность за это лежит на «тварях» в лице киевской власти.
Известия20:23
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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