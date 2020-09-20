Известия 3

Льготная ипотека для детей-сирот, которую предлагают в ОНФ, станет актуальной мерой поддержки. Профильный комитет ГД поддерживает это предложение, как и идею дать возможность таким гражданам пользоваться жилищными сертификатами не только в своем регионе, но и по всей стране, подчеркнул он.