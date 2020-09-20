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Известия
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

Льготная ипотека для детей-сирот, которую предлагают в ОНФ, станет актуальной мерой поддержки. Профильный комитет ГД поддерживает это предложение, как и идею дать возможность таким гражданам пользоваться жилищными сертификатами не только в своем регионе, но и по всей стране, подчеркнул он.В источнике
С чего всё началось
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

В России предлагают ввести новый вид льготной ипотеки под 2–6% годовых — для детей-сирот. Инициативу, которую вице-премьеру Татьяне Голиковой направил «Общероссийский народный фронт» (документ есть у «Известий»), уже рассматривают в кабмине.
Известия17:01
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Телеканал 360°

В России могут ввести льготную ипотеку для детей-сирот

Телеканал 360°20:58
ТАСС

«Известия»: в России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот

ТАСС19:22
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

Известия17:01
ФедералПресс

В России планируют ввести ипотеку для детей-сирот

ФедералПресс18:02
News.ru

Выпускникам детдомов могут предложить льготную ипотеку

News.ru18:00
URA.Ru

В России хотят ввести новый вид льготной ипотеки

URA.Ru17:18
РЕН ТВ

В России планируют ввести ипотеку для детей-сирот

РЕН ТВ18:11

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Эксперимент ЦРУ раскрыл, от чего зависит успешность команд

Исследователи провели дополнительные эксперименты и увидели, что на успешность группы влиял не «коллективный интеллект» в классическом понимании, а то, насколько хорошо все участники общались между собой.
Ferraвчера в 11:35

Новый адвокат Ефремова рассчитывает на условный срок подзащитному

Васильев уверен, что в деле есть смягчающие обстоятельства Новый адвокат актера Михаила Ефремова, Владимир Васильев, попросит суд пересмотреть приговор и назначить его подзащитному условный срок.
АМИТЕЛ21:51
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США

Близкие к президенту России Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные финансовые документы Минфина США.
Новая газетавчера в 13:12
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