Футбол
Lenta.ruПоддержавшего войну в Сирии футболиста отстранили от тренировок
Турецкого полузащитника гамбургского «Санкт-Паули» Дженка Шахина отстранили от тренировок из-за его политической позиции, сообщается на официальном сайте клуба. 25-летний футболист опубликовал в Instagram пост в поддержку военной операции Турции на севере Сирии, которая началась на прошлой неделе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Армия и оружие
Трамп ввел санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 18:44
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 18:55
Футбол
Буффон написал письмо 17-летнему себе
Голкипер «Ювентуса» Джанлуилжи Буффон написал письмо самому себе.
Чемпионат 06:59
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости вчера в 06:06
Футбол
Тедеско проведёт первую тренировку в «Спартаке»
Немецкий специалист Доменико Тедеско проведёт первую тренировку в московском футбольном клубе «Спартак».
RT на русском 05:03
Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих
В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais.
РБК 15:43
Гаджеты
В России начались продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2
Nokia 7.2 предлагают приобрести за 19 990 рублей, а Nokia 6.2. стоит 14 990 рублей.
Astera 10:36
Происшествия
12-летний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал
Двенадцатилетний читинец Сергей Шихирдин 12 октября ушёл из дома в садовом некоммерческом товариществе «Машиностроитель» и пропал, сообщается в группе поискового отряда имени Кости Долгова в соцсети «ВКонтакте».
Чита.Ру 12 октября в 07:42
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости 20:36
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Ридус вчера в 13:53
Происшествия
Отец саратовского убийцы призвал расстрелять своего сына
Отец подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин заявил, что его сына следует казнить.
ФАН 14:26
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Политика
Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском 16:55
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ
Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.
ТАСС 01:52
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК 10:39
Политика
Премьер Украины ответил на сообщения о посещении концерта неонацистов
Журналистская правда 08:03
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 07:47
Космос
Учёные пытаются найти сигнал из Вселенной возрастом 12 миллиардов лет
Актуальные Новости 06:53
Космос
Снимок телескопа Хаббл показал как галактика в созвездии Гидры выглядит в 3D
13.10.19 Космический телескоп Хаббл сфотографировал спиральную галактику NGC 3717.
Портал Поиск вчера в 08:46
Футбол
Газон на «Казань Арене» планируют восстановить к концу года
Газон на «Казань Арене» сняли из-за проведения там церемоний открытия и закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.
БИЗНЕС Online 06:17
Хоккей
«Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом»
В домашнем матче регулярного розыгрыша КХЛ «Ак Барс» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом».
Kazanfirst.ru 14:19
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Происшествия
Следственный эксперимент выехал за рамки
Коммерсантъ 17:54