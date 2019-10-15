Турецкого полузащитника гамбургского «Санкт-Паули» Дженка Шахина отстранили от тренировок из-за его политической позиции, сообщается на официальном сайте клуба. 25-летний футболист опубликовал в Instagram пост в поддержку военной операции Турции на севере Сирии, которая началась на прошлой неделе.

Поддержавшего войну в Сирии футболиста отстранили от тренировок

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