Футбол
Lenta.ruПоддержавшего войну в Сирии футболиста отстранили от тренировок
Турецкого полузащитника гамбургского «Санкт-Паули» Дженка Шахина отстранили от тренировок из-за его политической позиции, сообщается на официальном сайте клуба. 25-летний футболист опубликовал в Instagram пост в поддержку военной операции Турции на севере Сирии, которая началась на прошлой неделе.
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