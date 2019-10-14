Поддержавший войну в Сирии футболист клуба второй немецкой бундеслиги "Санкт-Паули" Дженк Шахин отстранен от клуба. Об этом сообщает официальный сайт "святых".

Спорт день за днем

Поддержавший войну в Сирии футболист отстранен от команды

Спорт день за днем

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