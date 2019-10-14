Футбол
Газета.RuПоддержавший войну в Сирии футболист отстранен от команды
Поддержавший войну в Сирии футболист клуба второй немецкой бундеслиги "Санкт-Паули" Дженк Шахин отстранен от клуба. Об этом сообщает официальный сайт "святых".
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Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Газета.Ru 06:28
Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих
В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais.
РБК 15:43
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Хоккей
Московское «Динамо» победило «Металлург» в КХЛ
RT на русском 15:45
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Футбол
Барриос назвал отличия российского футбола от аргентинского
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сравнил аргентинский и российский футбол.
Чемпионат 19:12
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 05:57
Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Нюша удалила свою фирменную родинку
Родинка над верхней губой была фирменной фишкой звездной красавицы.
Wday.ru 01:40
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском 10:28
Общество
МГУ и СПбГУ возглавили рейтинг ведущих вузов Восточной Европы
МГУ имени М. В. Ломоносова, Петербургский и Новосибирский государственные университеты заняли первые три строчки в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS).
ФАН 19:34
Общество
Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство
На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.
МР7.ру 01:27
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru 13:53
Политика
Трамп ввел санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 18:44
Футбол
Неймар получил травму в товарищеском матче
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Expert.ru 03:56
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
RT на русском 15:07
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в серии изнасилований в Томской области
Суд города Стрежевого Томской области заключил под стражу 60-летнего мужчину, который, по версии следствия, на протяжении 15 лет насиловал женщин и детей в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.
ТАСС 07:11
Футбол
Сборная Украины обыграла Португалию Роналду и пробилась на Евро-2020
Сборная Украины победила команду Португалии в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2020.
РБК 16:52
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости 16:36
Гаджеты
Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет
Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews 13:05
Кино
На экранах «Гемини» Энга Ли
На экранах "Гемини" Энга Ли В прокат вышел боевик Энга Ли "Гемини", заманивающий зрителя новейшими технологическими достижениями — форматом 120 кадров в секунду и Уиллом Смитом, помолодевшим с помощью компьютерной графики на 25 лет.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Футбол
Удальцов вернулся на должность начальника команды московского «Динамо»
Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 13:44
Общество
В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи
Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
Газета.Ru 12:27
Гаджеты
Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera 10:45