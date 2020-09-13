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RT на русском
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Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

Временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление законодательного собрания.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, подало в Палату представителей прошение об отставке.
РИА Новостивчера в 14:46
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Коммерсантъ

Правительство на востоке Ливии подало в отставку

Коммерсантъвчера в 15:38
RT на русском

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

RT на русскомвчера в 15:28
Газета.Ru

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

Газета.Ruвчера в 14:49
ТАСС

Восточное правительство Ливии подало спикеру парламента прошение об отставке

ТАССвчера в 15:16
Lenta.ru

Временное правительство Ливии подало в отставку

Lenta.ruвчера в 15:16
РБК

Восточное правительство Ливии подало прошение об отставке

РБКвчера в 15:22
РИА Новости

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

РИА Новостивчера в 14:46

В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в Российской Федерации, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении.
В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет
RT на русском23:02
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Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 71,7% голосов

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло регионального избиркома.
ТАСС22:44
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Врио главы Прикамья лидирует на выборах после обработки 10% протоколов

После обработки 10,23% протоколов избирательных комиссий в Пермском крае с 76,48% голосов лидирует врио главы региона Дмитрий Махонин, сообщается 13 сентября на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
ИА Красная Веснавчера в 14:17
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Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS

Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.
РИА Новости20:04
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Больше трети школьников пожаловались на депрессию из-за дистанционки

Помимо депрессивных и астенических проявлений авторы исследования предполагают более чем у трети (37,2%) обсессивно-фобические состояния, у 26,8% — синдром головных болей, у каждого второго учащегося (55,8%) — нарушения сна.
РБК00:00

Помпео выразил беспокойство заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил беспокойство в связи с заходом российских военных судов на остров, передает Reuters.
Газета.Ruвчера в 02:56
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В Еврейской АО спасатели эвакуировали население после прорыва дамбы

Биробиджан, 14 сентября 2020, 06:47 — REGNUM В Еврейской автономной области спасатели эвакуировали население в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
REGNUM23:47

Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 11:14
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