Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке
Временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление законодательного собрания.В источнике
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Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке
Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, подало в Палату представителей прошение об отставке.
РИА Новостивчера в 14:46
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