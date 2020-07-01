Политика
URA.RuПоддержка поправок снизилась после обработки 5% бюллетеней
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала более 5% протоколов участковых избирательных комиссий. По этим данным, поправки в Конституцию поддержали 69% россиян. Ранее уровень поддержки составлял около 73% на основе результатов 0,79% бюллетеней.
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Общество
Глава ЦИК: За поправки в Конституцию проголосовали более 74% россиян
Общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 65% после завершения этого процесса на всей территории России.
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На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
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Коммерсантъ 15:16
Политика
Начинается последний день голосования по поправкам в Конституцию
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РИА Новости вчера в 17:16
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Интерфакс вчера в 06:10
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Политика
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Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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Тедеско: «Пожал бы руку Ганчаренко, если бы он был женщиной»
Рулевой «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему проигнорировал рукопожатие с Виктором Ганчаренко по окончании дерби с ЦСКА.
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Культура
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Общество
Новый налог для дачников введен в России
Налог рассчитывается по формуле, подразумевающей произведение тысячи кубометров объема использованной воды и определенной налоговой ставки.
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REGNUM 09:13
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Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru вчера в 00:54
Кино
Стал известен главный секрет успеха режиссера Кристофера Нолана
Культуромания вчера в 13:22
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Новым возлюбленным Гагариной может оказаться музыкант ChinKong
Новым возлюбленным российской певицы Полины Гагариной может оказаться саунд-продюсер ChinKong.
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