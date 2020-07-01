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Футбол Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".

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Экономика В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.

Политика Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. 1,8K