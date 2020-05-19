Экономика
Finam.RuПоддержку рублю оказывает восстановление цен на нефть
Помимо ослабления доллара на forex-рынке поддержку европейской валюте оказывают сообщения о том, что Германия и Франции договорились о создании общеевропейского фонда, который будет финансировать восстановление экономики ЕС.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:29, Ашберн
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС 15:59
Политика
Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
Общество
Министр труда дико высказался про 10 000 пособия на детей
Речь в передаче шла о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Московский Комсомолец 10:27
Здоровье
Коронавирус добрался до наслегов в Якутии
В селе Салбанцы Намского района Якутии коронавирусом заболели сразу несколько человек.
SakhaNews 06:50
Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
Игры
Ремастер Mafia II и переиздание Mafia III поступили в продажу
2K Games и Hangar 13 выпустили ремастер Mafia II и полное издание Mafia III на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 14:26
Общество
Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru 09:53
Авто
Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат вчера в 06:48
Экономика
Аэропортам заплатят за потерянных пассажиров
Правительство компенсирует им по 195,4 руб. на человека Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации из расчета 195,4 руб. на каждого утраченного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года.
Коммерсантъ 17:52
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru 17:24
Здоровье
Туляков просят помочь собрать средства на лечение Саши Архипова
Сбор средств на лечение Саши Архипова продлился на неделю – до 23 мая.
Первый Тульский 04:25
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия 20:13
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Здоровье
Елена Малышева назвала широкую группу риска по коронавирусу
Телеведущая, заслуженный врач России объяснила, почему ожирение делает людей уязвимыми во время пандемии.
Московский Комсомолец 13:50
Экономика
Номинальный ВВП России в нерабочем апреле упал на 28%
Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) в нерабочем апреле составил 6,3 триллиона рублей — на 28% меньше, чем в апреле 2019 года.
Дождь 02:53
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Авто
Hyundai Santa Fe получит салон в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Обновленный Hyundai Santa Fe для китайского рынка получит по-иному оформленную переднюю панель, свидетельствуют шпионские снимки, опубликованные в Сети.
Motor 08:27
Общество
Бурков сообщил, когда в Омске отменят режим самоизоляции
Напомним, режим самоизоляции пока действует в Омской области до 24 мая.
Город55.ру 00:20
Общество
Собянин заявил об избежавшей ужасного прогноза по коронавирусу Москве
Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 14:16
Экономика
Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Интерфакс 16:38
Армия и оружие
Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе
Контингент усилен после того, как 5 и 6 мая в районе высокогорного озера Пангонг Цо произошли столкновения.
REGNUM 06:10
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Гаджеты
Xiaomi готовит к выходу электрические самокаты Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2
3DNews 15:35
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ведомости вчера в 17:57
Финансы
ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 14:06