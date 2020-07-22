Экономика
RT на русскомПоддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 регионов
Финансовую поддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 российских регионов, ещё 100 млрд рублей будут выделены осенью. Первая часть финансовой поддержки в объёме 100 млрд рублей уже была распределена и предоставлена 56 субъектам России в конце мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
21 июля начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 05:37
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Путешествия
Ростуризм уточнил условия кешбэка за турпоездки по России
БИЗНЕС Online 12:05
Политика
США решили закрыть консульство в Ухане
Ранее Reuters отмечали, что Китай якобы рассматривает возможность закрыть консульство США в Ухане.
Lenta.ru 13:06
Армия и оружие
Украинские СМИ обвинили Россию в провокации против болгарского корабля на Sea Breeze 2020
На Украине обвинили Россию в том, что она якобы устроила провокацию с целью помешать военным учениям НАТО в Черном море.
ПолитРоссия 13:01
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Космос
Solar Orbiter передает первые сделанные им снимки Солнца
Запущен он был 9 февраля, 2020 года. Космический аппарат завершил свой первый близкий подход к Солнцу в середине июня.
AstroNews.ru 19 июля в 11:50
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 13:11
Политика
США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Ведомости 20 июля в 12:23
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Политика
Госдума в третьем чтении приняла закон о трехдневном голосовании
Госдума РФ в третьем, заключительном чтении приняла закон о возможности трехдневного голосования в период выборов и референдумов, передает пресс-служба Парламента.
Повестка дня вчера в 06:56
Экономика
Илон Маск получит двухмиллиардную премию от Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск сможет получить премию в два миллиарда долларов после того, как средняя рыночная капитализация Tesla превысила 150 миллиардов долларов за полгода.
Lenta.ru 13:33
Авто
Ford удвоил объем выпуска Ford Bronco из-за ажиотажного спроса
Avtovesti.com 09:49
Футбол
«Спартак» может уволить главного тренера Доменико Тедеско
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» было настолько возмущено фразой главного тренера Доменико Тедеско об «учителях и учениках» после поражения москвичей в полуфинале Кубка России, что над ним снова нависла угроза увольнения.
Комсомольская правда 20 июля в 18:57
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
"Повар Путина" Пригожин прислал нам миллион рублей.
Коммерсантъ 08:50
Футбол
«Челси» хочет обменять Кепу на тер Штегена
Сообщается, что «синие» готовы отдать вратаря команды Кепу Аррисабалагу с доплатой в обмен на тер Штегена.
Спорт-Экспресс 09:25
Здоровье
В России за сутки умерли 85 пациентов с коронавирусом
Москва, 20 июля 2020, 11:09 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 85 человек.
REGNUM 20 июля в 04:09
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке террорист задержан
Газета.Ru вчера в 16:45
Происшествия
Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой
Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости 13:21
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Происшествия
В Межгорье школьника приговорили к 5,5 годам колонии за вербовку
Эхо Москвы в Уфе 10:46