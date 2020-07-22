Финансовую поддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 российских регионов, ещё 100 млрд рублей будут выделены осенью. Первая часть финансовой поддержки в объёме 100 млрд рублей уже была распределена и предоставлена 56 субъектам России в конце мая.

Поддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 регионов

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