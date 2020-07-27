Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксПодъем рынка акций РФ к вечеру приостановился из-за просевшей нефти

Подъем рынка акций РФ к вечеру в понедельник приостановился из-за просевшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в условиях эскалации напряженности между США и Китаем; лидерами роста остаются бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до новых вершин.
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