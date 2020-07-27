Финансы
ИнтерфаксПодъем рынка акций РФ к вечеру приостановился из-за просевшей нефти
Подъем рынка акций РФ к вечеру в понедельник приостановился из-за просевшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в условиях эскалации напряженности между США и Китаем; лидерами роста остаются бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до новых вершин.
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Автоспорт
Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании
Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
Вести.Ru 14:58
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
Кино
Премьера «Довода» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа
Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года «Довод» (Tenet) режиссера Кристофера Нолана перенесли на 26 августа.
Ридус 15:17
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио.
Piter.tv 07:53
Общество
Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
Армия и оружие
«Хезболла» атаковала Израиль под прикрытием пандемии коронавируса
По словам нашего собеседника, момент для удара выбран «Хезболлой» очень точно: вряд ли Израиль решится на войну сейчас, в разгар пандемии, когда сосредоточение населения в бомбоубежищах особенно опасно.
Новая газета 12:18
Шоу-бизнес
Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд
Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ 11:59
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
Общество
Рособрнадзор назвал долю высокобалльников по итогам ЕГЭ по химии
«Результаты ЕГЭ по химии демонстрирует стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
REGNUM 06:52
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
РБК 15:31
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов в понедельник, 27 июля, в ходе брифинга заявил, что новый учебный год в школах начнется в традиционной форме.
Известия 15:53
Путешествия
АТОР разъяснила правила въезда российских туристов в Турцию
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ объявило о возобновлении с 1 августа 2020 года международного авиасообщения с Турцией, Танзанией и Великобританией.
REGNUM 08:55
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Космос
Грибы защитят космонавтов от радиации
Машины и Механизмы 25 июля в 03:43
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Общество
Выпускник из Великого Новгорода сдал три экзамена ЕГЭ на 100 баллов
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины ЕГЭ на 100 баллов, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
МИР 24 06:42
Шоу-бизнес
Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке
Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Армия и оружие
При обстреле военной базы под Багдадом поврежден иракский Ми-17
Вертолет Ми-17 иракской армии получил повреждения в результате ракетного обстрела расположенной в районе Эт-Таджи севернее Багдада военной базы, на которой также находятся американские военнослужащие.
ТАСС 15:11
Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс 13:06
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Общество
Полиция составила протокол на «Радио Свобода» по статье о фейках
Генпрокуратура 30 апреля обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать материал, признав содержащуюся в нем информацию о "принудительной эвтаназии" фейковой.
Интерфакс 11:39
Финансы
Аналитики допускают падение доллара до 65 рублей к концу года
В ближайшее время пару рубль/доллар будет ждать волна ослабления, считает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.
Экономика сегодня 25 июля в 13:11
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ и лидер группы Динамик Владимир Кузьмин рассказал о давней мечте, которую королева эстрады Алла Пугачева помогла претворить в жизнь в 1984 году.
Политическая Экспертиза 08:28
Общество
Вильфанд назвал девять регионов, где ожидается «опасное солнце»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы, на территории которых ожидается «опасное солнце».
Моя Москва.онлайн 03:21