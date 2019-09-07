Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс». Как сообщает РИА Новости, на данный момент из столичного СИЗО «Лефортово» уже выехали два автобуса.

Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве

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