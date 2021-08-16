Подготовительные работы по введению режима свободной таможенной зоны на Курильских островах планируется завершить к 1 сентября, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков.
Отвечая на вопрос о том, заинтересована ли Япония в сотрудничестве с Россией, Чекунков ответил, что японские компании могут стать инвесторами в проекты по переработке водных биоресурсов или в турпроекты.
Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов, в частности планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов.
Самостоятельно обеспечивать себя сельхозпродуктами Дальний Восток сможет в ближайшие три года. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Министр также рассказал о расширении надбавок в регионе, бюджетной справедливости и будущем дальневосточного лоукостера.
Все стационарные медицинские учреждения Дальнего Востока нужно в течение года подключить к единой федеральной сети телемедицины, заявила во время стратегической онлайн-сессии "РrоДФО" вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.