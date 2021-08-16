Будьте в Плюсе

Подготовка к введению таможенной зоны на Курилах завершится к 1 сентября

Подготовительные работы по введению режима свободной таможенной зоны на Курильских островах планируется завершить к 1 сентября, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков.
Интерфакс
Отвечая на вопрос о том, заинтересована ли Япония в сотрудничестве с Россией, Чекунков ответил, что японские компании могут стать инвесторами в проекты по переработке водных биоресурсов или в турпроекты.
ТАСС
Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов, в частности планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов.
ТАСС
Чекунков подчеркнул в беседе с изданием, что Курилы могут быть как "зоной для создания новых предприятий", так и "интереснейшим туристическим направлением".
Интерфакс

С чего всё началось

«Нигде больше в мире 8 часов лететь за $100 невозможно»
Самостоятельно обеспечивать себя сельхозпродуктами Дальний Восток сможет в ближайшие три года. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Министр также рассказал о расширении надбавок в регионе, бюджетной справедливости и будущем дальневосточного лоукостера.
Известия17:01

Подробнее о событии

Глава Минвостокразвития: Мы будем приветствовать японских инвесторов
РЕН ТВ19:27
Глава Минвостока спрогнозировал полное освобождение инвесторов на Курилах от налогов
Известия17:01
Подготовку к таможенной зоне на Курилах завершат к сентябрю — Известия
Аргументы и Факты18:51
К сентябрю завершится подготовка к введению таможенной зоны на Курилах
Московский Комсомолец18:23
Подготовку к введению таможенной зоны на Курилах завершат к сентябрю
ТАСС17:53
Инвесторов на Курилах в будущем могут полностью освободить от налогов
ФАН17:40
Подготовка к введению таможенной зоны на Курилах завершится к 1 сентября
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