В ближайшее время пройдет Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, и готовиться к этому нужно уже сейчас, сообщает корр. РИА Биробиджан.

Подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ и выборам главы региона обсудили общественники ЕАО

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Гаджеты Apple и Broadcom обязали выплатить $1,1 млрд Жюри присяжных в штате Калифорния обязало компании Apple и Broadcom выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав.

Энергетика Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.

Политика США расширили санкции против России Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.

Экономика Взбунтовавшейся против Европы стране предсказали проблемы Великобритания, взбунтовавшаяся против Европы и готовящаяся выйти из Евросоюза 31 января, в ближайшие годы столкнется с экономическими проблемами.