Политика
РИА БиробиджанПодготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ и выборам главы региона обсудили общественники ЕАО
В ближайшее время пройдет Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, и готовиться к этому нужно уже сейчас, сообщает корр. РИА Биробиджан.
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Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России.
Здоровье
В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку
В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Гаджеты
Apple и Broadcom обязали выплатить $1,1 млрд
Жюри присяжных в штате Калифорния обязало компании Apple и Broadcom выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав.
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
Футбол
Дзюба на тренировке забил гол и отразил пенальти
Решающими стали удар Артема Дзюбы и отраженный им же 11-метровый удар.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом
Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Экономика
Взбунтовавшейся против Европы стране предсказали проблемы
Великобритания, взбунтовавшаяся против Европы и готовящаяся выйти из Евросоюза 31 января, в ближайшие годы столкнется с экономическими проблемами.
Происшествия
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей отдадут бабушке
Происшествия
В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей
В индийском штате Уттар-Прадеш ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hindustan Times.
Общество
Атака века: как был потоплен «Вильгельм Густлофф»
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
Армия и оружие
В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Экономика
В России молоко и мясо могут подорожать на 12%
В 2020 году молочная и мясная продукция в стране может подорожать на 12%.
Экономика
РЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%
"Российские железные дороги" прогнозируют рост погрузки в 2020 году на уровне 2,9%, несмотря на ощутимо низкие показатели в январе.
Общество
Занятия второй смены отменили в школах Южно-Сахалинска
31 января из-за неблагоприятных погодных условий ранее отменяли занятия первой смены .
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова показала фигуру в купальнике
Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками в микроблоге снимком из отпуска.
Кино