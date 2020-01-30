Политика

РИА БиробиджанРИА БиробиджанПодготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ и выборам главы региона обсудили общественники ЕАО

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В ближайшее время пройдет Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, и готовиться к этому нужно уже сейчас, сообщает корр. РИА Биробиджан.
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Протестное голосование за Конституцию

Коммерсантъ08:18

Подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ и выборам главы региона обсудили общественники ЕАО

РИА Биробиджан06:45
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