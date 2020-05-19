Экономика
Lenta.ruПодготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефракс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. План предусматривает три этапа и должен продлиться до конца 2021 года.
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с чего всё началось
В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.Интерфакс08:04
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Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать пластик и одежду
Naked Science вчера в 04:57
Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
Общество
Главврач в Перми извинился за передразнивание медика
Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Rambler News Service 09:42
Политика
Поклонская предложила Киеву провести референдум в Крыму
Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила Киеву устроить референдум в «оккупированном» Крыму. Об этом она рассказала РИА Новости.
Lenta.ru 00:43
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Экономика
Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка
Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф.
Ведомости 08:40
Шоу-бизнес
Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе
Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую копию пирамиды Хеопса
Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале.
Вести.Ru 08:48
Кино
Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью
Evo-rus.com вчера в 15:06
Общество
Хакеры похитили данные девяти миллионов клиентов лоукостера EasyJet
В октябре 2018 года крупнейший британский авиаперевозчик British Airways сообщил, что в результате хакерской атаки были похищены данные банковских карт 244 тысяч клиентов.
РИА Новости 07:44
Происшествия
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости вчера в 05:01
Технологии
Россия развёртывает новую спутниковую систему связи
RT на русском 07:17
Политика
Трамп признался в приёме таблеток для профилактики коронавируса
Хозяин Белого дома отметил, что это лекарственное средство он принимает по одной таблетке в день.
Мир новостей 07:43
Политика
Трамп использует запись переговоров Байдена и Порошенко – политолог
Москва, 19 мая 2020, 16:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил серьёзное оружие для своей предвыборной кампании, считает политолог Владимир Корнилов.
REGNUM 09:39
Гаджеты
Выяснились тактовые частоты инженерных образцов процессоров AMD Vermeer (Zen 3)
Источник изображения: AMD Немецкий ресурс Igor’s LAB предлагает судить о частотных характеристиках процессоров Vermeer в исполнении Socket AM4 по маркировкам инженерных образцов, которые стали известны после извлечения информации из микрокода отдельных материнских плат.
3DNews 08:55
Авто
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Регина, которая ранее была признана журналом «Гламур» Женщиной года-2019, а затем лишена этого титула, сделала ответный жест в знак признания правоты Грачевой.
Оka.fm 08:00
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона
Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
Происшествия
В лаборатории радиологического медцентра в Обнинске взорвался газ
Хлопок газа произошел в радиологическом медицинском центре в Обнинске Калужской области, один человек пострадал.
ТАСС 08:51
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Энергетика
Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу
В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
Нефтегазовая вертикаль 17 мая в 05:15
Общество
В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
Городовой 06:51
Происшествия
Дело о массовом отравлении таллием в Таганроге дошло до суда
По версии следствия, в 2017 году на ТАНТК обвиняемый из неприязни к нескольким сотрудникам добавил в 19-литровые бутылки с питьевой водой химическое вещество, содержащее таллий — яд, схожий по токсичности с мышьяком.
Ёрш 09:36
Экономика
Греф предрек падение ставок по ипотеке в России
«Что касается ипотеки на "вторичке", то тоже ставки будут падать до конца года», — предрекает руководитель Сбербанка.
Lenta.ru 09:00
Политика
Путин заявил о сдвиге программ по нацпроектам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.
Взгляд.ру 08:56
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здравоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Космос
Завораживающая видео-анимация: если бы ракеты были прозрачными
Дизайнеры показали нам, как выглядели бы старт и полет ракет-носителей в режиме реального времени, если бы они были прозрачными.
Портал Поиск 06:15