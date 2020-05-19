Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. План предусматривает три этапа и должен продлиться до конца 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать277
с чего всё началось

Власти подготовили трехэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.
Интерфакс08:04

Подробнее о событии

Российское правительство подготовило трехэтапный план восстановления экономики страны

Эхо Москвы10:03

Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики

Газета.Ru09:53

Восстановление российской экономики планируется реализовать в три этапа

Финмаркет07:54

Правительство подготовило трехэтапный план восстановления экономики России

Дождь08:43

Правительство РФ подготовило трехэтапный план восстановления экономики до конца 2021 года

Znak.com08:28

В Сети появились подробности плана по восстановлению экономики России

Известия08:12

Подготовлен план восстановления экономики России

Lenta.ru08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые поделилась снимками из роддома

7Дней.ру 02:00
8
Политика

Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов

Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ).
Lenta.ru 08:35
Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
362
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
Дни.ру 04:33
134
Политика

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
781
Происшествия

В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв

Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
8
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
1,8K
Футбол

Уткин назвал ФИФА «трусами» за отказ определять игрока года

Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин подверг критике ФИФА за отказ определять лучшего игрока по итогам сезона.
Soccer.ru 09:30
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
521
Игры

Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает

Игромания.ру 07:03
13
Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
519
Общество

Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

Известия 07:29
1,4K
Политика

Посольство РФ посоветовало пресс-секретарю Госдепа подучить историю России

Главе пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус посоветовали освежить знания по российской истории.
Телеканал 360° 00:38
19
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Регина, которая ранее была признана журналом «Гламур» Женщиной года-2019, а затем лишена этого титула, сделала ответный жест в знак признания правоты Грачевой.
Оka.fm 08:00
1
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
5
Экономика

Сбербанк перенес решение о выплате дивидендов за 2019 год

Наблюдательный совет Сбербанка определит размер дивидендов за 2019 год во второй половине августа, сообщил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 08:44
29
Футбол

У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус

У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.
RT на русском 08:52
2
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
1K
Политика

Медведев анонсировал изменения «Единой России»

Руководитель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что предвыборная платформа партии изменится, в том числе идеологически.
Взгляд.ру 08:36
9
Происшествия

СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа

РИА Новости 08:53
46
Футбол

«Рубин» вошел в рейтинг самых неожиданных чемпионов в истории футбола

Piter.tv 05:42
Происшествия

В Тульской области водитель не смог объехать пробку и устроил стрельбу

Тульская пресса 08:42
5
Общество

В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса

В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
678
Космос

К чему приведет начавшийся солнечный минимум

Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду.
Ридус вчера в 06:02
Космос

В «потоках лавы» на Марсе заподозрили следы грязевых селей

Планетологи выяснили, что многочисленные следы "извержений" марсианских вулканов на самом деле могут быть следами гигантских грязевых потоков.
ТАСС вчера в 14:18
Происшествия

Россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску

Издание пишет, что один из них начал бить россиянина, его лицо было в крови. Пострадавший обратился в полицию и снял побои в больнице.
Lenta.ru 10:14
6
Футбол

«Химки» могут оказаться в ПФЛ вместо РПЛ

«Химки», получившие право на выход в РПЛ, могут отказаться от возможности повышения в классе. Об этом информирует Telegram-канал K/On/Off.
ProstoProSport 05:07
Единоборства

Состояние отца Хабиба Нурмагомедова вновь ухудшилось

ODDS.ru 09:22
10
Общество

Юшков: «Газпром» достроит «СП-2», несмотря на все риски

"Газпром" осознанно идет на риск, чтобы достроить "Северный поток – 2", вводя "Академика Черского" и компанию "Газпром флот" под санкции.
Политическая Экспертиза вчера в 11:04
1,3K
Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное