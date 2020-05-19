Экономика
Деловое.ТВПравительство подготовило план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики страны. Стратегия предусматривает три этапа и должна продлиться до конца 2021 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на знакомые с документом источники. Согласно первому этапу, власти не должны допустить рецессии на новые отрасли.
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с чего всё началось
В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.Интерфаксвчера в 08:04
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Российское правительство подготовило трехэтапный план восстановления экономики страны
Эхо Москвывчера в 10:03
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Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
РИА Новости вчера в 09:20
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Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
За сутки в России умерло рекордное число больных с коронавирусом
В России за сутки умерло рекордное число больных с короновирусом — 135. Суточный прирост новых случаев COVID-19 продолжает снижаться.
BFM.ru 03:48
Общество
Голикова: решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время
Как изменится ЕГЭ в 2020 году "Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", - сказала Голикова, напомнив, что Государственная итоговая аттестация девятиклассников в этом году отменена.
Будущее России. Национальные проекты 04:26
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«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Общество
В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 504 человека
Снято с наблюдения за последние сутки 102 человека. За все время проведено тестов на коронавирус в крае — 139 762, 4 509 за последние сутки.
Kursk.com 03:45
Здоровье
В Ростовской области возобновят проведение плановых операций
В Ростовской области начинают поэтапно возвращаться к проведению плановых госпитализаций и большинства операций.
Городской репортер 02:57
Космос
Уфологи: Камера МКС сняла масштабную эвакуацию НЛО с Земли
Установленная на борту МКС камера запечатлела многочисленные светящиеся объекты, в которых уфологи увидели НЛО.
Актуальные Новости вчера в 12:09
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В России стартовала разработка новой спутниковой системы связи «Гонец»
В настоящее время, по словам Черенкова, Роскосмос проводит работы по адаптации одного из стартовых площадок под соответствующие запуски.
Evo-rus.com вчера в 15:17
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Экономика
Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель
Повседневные расходы жителей России на неделе с 11 по 17 мая выросли на 5,6% в сравнении с показателями предыдущей недели.
РБК 03:00
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Общество
В Тульской области коронавирусом заразились еще 98 жителей
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Тульские Известия 03:42
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Политика
Зеленский назвал диалог с Путиным неизбежным
Президент Украины Владимир Заленский в ходе пресс-конференции по случаю первого года президентства ответил на вопрос о диалоге в президентом РФ Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04:17
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM вчера в 00:44
Наука
Описан способ восстановления нервных клеток
Российская газета вчера в 14:21
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Правительство разрешило отсрочить исполнение закона Яровой
Одобрено и временное снижение требований о хранении трафика по закону Яровой, и упрощение процедуры ввоза радиоэлектронного оборудования.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
Гордон делал интервью со Стрелковым и Поклонской для спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что делал интервью с Натальей Поклонской и Игорем Стрелковым по заданию украинских спецслужб.
Pravda.Ru вчера в 06:15
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Происшествия
В Ростовской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Ростов-на-Дону, 20 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Ростовской области подтвердили ещё два летальных исхода среди пациентов, ранее получивших положительный результат теста на коронавирус.
REGNUM 04:00
Общество
В Нидерландах выявили случай передачи коронавируса от норки человеку
Работник фермы по разведению норок в Нидерландах заразился коронавирусом от этого животного, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства страны Каролы Схаутен, адресованное парламенту.
Rambler News Service 04:29
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
Авто
Названы заблуждения при покупке автомобиля с пробегом
Тарантас Ньюс 02:38
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35