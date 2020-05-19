В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

с чего всё началось

Правительство подготовило план восстановления экономики страны. Стратегия предусматривает три этапа и должна продлиться до конца 2021 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на знакомые с документом источники. Согласно первому этапу, власти не должны допустить рецессии на новые отрасли.

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