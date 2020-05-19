Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. План предусматривает три этапа и должен продлиться до конца 2021 года.
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с чего всё началось

Власти подготовили трехэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.
Интерфакс08:04

Подробнее о событии

Российское правительство подготовило трехэтапный план восстановления экономики страны

Эхо Москвы10:03

В Сети появились подробности плана по восстановлению экономики России

Известия08:12

Власти подготовили план восстановления экономики из трех этапов

Forbes09:46

Подготовлен план восстановления экономики России

Lenta.ru08:54

Правительство РФ подготовило трехэтапный план восстановления экономики до конца 2021 года

Znak.com08:28

Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики

Газета.Ru09:53

Восстановление российской экономики планируется реализовать в три этапа

Финмаркет07:54
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
Происшествия

Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу

Киров, 19 мая 2020, 18:36 — REGNUM Мальчик четырёх лет был найден живым после двух суток поисков в Кировской области.
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Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru вчера в 07:09
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Политика

Жителям НАО не понравилась идея о слиянии с Архангельской областью

Интерфакс 08:34
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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Экономика

Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США

Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
РИА Новости 01:00
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Происшествия

Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Регина, которая ранее была признана журналом «Гламур» Женщиной года-2019, а затем лишена этого титула, сделала ответный жест в знак признания правоты Грачевой.
Оka.fm 08:00
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Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
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Общество

Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве

В московских больницах лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:31
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Общество

Владимир Путин проводит совещание с министрами и губернаторами

Сегодня, 19 мая, Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами регионов.
СОВА 08:17
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Общество

NYT опубликовала ответ властей Москвы на статью о ситуации с COVID-19

В статье под названием "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей" говорилось со ссылкой на портал открытых данных московского правительства, что в апреле смертность в столице превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи.
РИА Новости 02:19
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Общество

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости вчера в 05:40
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Футбол

У шести футболистов английской премьер-лиги обнаружен коронавирус

У шести игроков тест оказался положительным. За два дня были проверены 748 человек. У шести игроков из двух клубов был выявлен вирус.
Вести.Ru 11:30
Здоровье

В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек

Уральский меридиан 03:46
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Политика

Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
Российская газета 10:37
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Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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Авто

Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus

Липецкое время вчера в 07:05
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Гаджеты

Apple готовит умные очки Apple Glasses

Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple.
ITZine.ru 11:10
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Экономика

Сбербанк перенес годовое собрание акционеров на сентябрь

В марте наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или в сумме 422,4 млрд рублей.
ТАСС 09:04
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Общество

В Петербурге запретили прощание с любыми умершими

В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
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Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия вчера в 08:49
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Происшествия

Названа причина взрыва в радиологическом центре в Обнинске

Причиной произошедшего взрыва в Калужской области стала воспламеняющаяся жидкость, с которой работал сотрудник «Обнинской химико-фармацевтической компании».
Известия 09:59
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило тысячу

Всего на 19 мая в Алтайском крае у 1014 человек выявлен COVID-19, в числе инфицированных 129 детей.
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Спорт

Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта

Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.
МК-Спорт 11:19
Происшествия

В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали главу администрации Азова Владимира Ращупкина.
Российская газета 08:07
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Общество

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

В Красноярском крае камеры видеонаблюдения и регистраторы запечатлели падение метеорита.
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Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

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REGNUM 02:30
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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