Экономика
Lenta.ruПодготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. План предусматривает три этапа и должен продлиться до конца 2021 года.
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с чего всё началось
В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.Интерфакс08:04
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Происшествия
Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу
Киров, 19 мая 2020, 18:36 — REGNUM Мальчик четырёх лет был найден живым после двух суток поисков в Кировской области.
REGNUM 11:36
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru вчера в 07:09
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Экономика
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Регина, которая ранее была признана журналом «Гламур» Женщиной года-2019, а затем лишена этого титула, сделала ответный жест в знак признания правоты Грачевой.
Оka.fm 08:00
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
Общество
Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве
В московских больницах лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:31
Общество
Владимир Путин проводит совещание с министрами и губернаторами
Сегодня, 19 мая, Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами регионов.
СОВА 08:17
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
NYT опубликовала ответ властей Москвы на статью о ситуации с COVID-19
В статье под названием "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей" говорилось со ссылкой на портал открытых данных московского правительства, что в апреле смертность в столице превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи.
РИА Новости 02:19
Общество
Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости вчера в 05:40
Футбол
У шести футболистов английской премьер-лиги обнаружен коронавирус
У шести игроков тест оказался положительным. За два дня были проверены 748 человек. У шести игроков из двух клубов был выявлен вирус.
Вести.Ru 11:30
Здоровье
В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек
Уральский меридиан 03:46
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
Российская газета 10:37
Авто
Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus
Липецкое время вчера в 07:05
Гаджеты
Apple готовит умные очки Apple Glasses
Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple.
ITZine.ru 11:10
Экономика
Сбербанк перенес годовое собрание акционеров на сентябрь
В марте наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или в сумме 422,4 млрд рублей.
ТАСС 09:04
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия вчера в 08:49
Происшествия
Названа причина взрыва в радиологическом центре в Обнинске
Причиной произошедшего взрыва в Калужской области стала воспламеняющаяся жидкость, с которой работал сотрудник «Обнинской химико-фармацевтической компании».
Известия 09:59
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило тысячу
Всего на 19 мая в Алтайском крае у 1014 человек выявлен COVID-19, в числе инфицированных 129 детей.
Kursk.com 07:03
Спорт
Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта
Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.
МК-Спорт 11:19
Происшествия
В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова
В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали главу администрации Азова Владимира Ращупкина.
Российская газета 08:07
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Общество
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
В Красноярском крае камеры видеонаблюдения и регистраторы запечатлели падение метеорита.
Взгляд.ру 03:17
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00