Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. План предусматривает три этапа и должен продлиться до конца 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать705
с чего всё началось

Власти подготовили трехэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.
Интерфакс08:04

Подробнее о событии

Российское правительство подготовило трехэтапный план восстановления экономики страны

Эхо Москвы10:03

Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики

Газета.Ru09:53

Восстановление российской экономики планируется реализовать в три этапа

Финмаркет07:54

Подготовлен план восстановления экономики России

Lenta.ru08:54

Правительство РФ подготовило трехэтапный план восстановления экономики до конца 2021 года

Znak.com08:28

В Сети появились подробности плана по восстановлению экономики России

Известия08:12

Власти подготовили план восстановления экономики из трех этапов

Forbes09:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:37, Ашберн
Авто

Toyota представила Toyota Venza нового поколения

Новые автомобили вчера в 23:22
23
Общество

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
80
Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым

Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
Lenta.ru 06:00
35
Общество

В Петербурге запретили прощание с любыми умершими

В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
363
Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
95
Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
937
Общество

Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по пику коронавируса в Москве

В Москве прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за коронавирусной инфекции, но «ужасный прогноз» не сбылся.
RT на русском 13:27
14
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
91
Общество

Остров аномального холода в море аномального тепла

Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией.
REGNUM 05:06
Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
891
Технологии

Microsoft создала один из самых мощных суперкомпьютеров в мире

Суперкомпьютер стал одним из самых мощных в мире.
Live24 12:51
1
Шоу-бизнес

Брухунова призналась, что не умеет готовить

Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
WomanHit.ru 11:12
4
Политика

Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области

Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область.
Известия 12:16
26
Фигурное катание

Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru вчера в 06:31
6
Происшествия

Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым

Четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в Кировской области, нашли живым спустя почти двое суток поисков, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 10:40
15
Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
94
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
584
Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
4
Экономика

ВВП России в апреле рухнул на треть

По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
233
Общество

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
1K
Культура

Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube

Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
190
Энергетика

Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии

Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru вчера в 12:19
32
Политика

Лавров проведет разговор с главой МИД Германии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.
РЕН ТВ 10:40
Здоровье

В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек

Уральский меридиан 03:46
149
Авто

Компания Renault намерена отказаться от трех моделей

Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань вчера в 02:15
23
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
44
Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции.
Вести.Ru 05:29
1,4K
Происшествия

Россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску

Lenta.ru 10:14
198
Общество

В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
Городовой 06:51
105
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Коммерсантъ вчера в 08:31
71
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное