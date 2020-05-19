Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. План предусматривает три этапа и должен продлиться до конца 2021 года.
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с чего всё началось

Власти подготовили трехэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.
Интерфакс08:04

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Правительство РФ подготовило трехэтапный план восстановления экономики до конца 2021 года

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Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики

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Подготовлен план восстановления экономики России

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