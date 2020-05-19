Экономика
Lenta.ruПодготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. План предусматривает три этапа и должен продлиться до конца 2021 года.
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с чего всё началось
В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.Интерфакс08:04
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Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
РИА Новости 09:20
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Политика
Жителям НАО не понравилась идея о слиянии с Архангельской областью
Рабочая группа Ненецкого автономного округа отмечает крайне негативное отношение жителей региона к предложению окончательно объединиться с Архангельской областью.
Интерфакс 08:34
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Общество
Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве
В московских больницах лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:31
Общество
На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе
Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
Футбол
Станислав Черчесов рассказал, почему ушёл из «Спартака» в 1995 году
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в 1995 году он покинул московский «Спартак», несмотря на выход клуба в плей-офф Лиги чемпионов.
Чемпионат 11:06
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым
Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
Lenta.ru 06:00
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Общество
Путин назвал число претендующих на детские пособия россиян
Президент Владимир Путин назвал число россиян, которые могут претендовать на единовременные детские пособия, объявленные во время последнего обращения главы государства к гражданам.
Lenta.ru 09:00
Происшествия
Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске
Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью.
Вести.Ru 09:53
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Армия и оружие
Польский генерал назвал модернизацию Т-72 до уровня Т-72Б3 современной
Модернизация T-72 очень глубокая и существенно укрепляет сильные стороны этого танка.
Военное обозрение 09:38
Общество
Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении
Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть сокращен с двух месяцев до двух недель, сообщил РБК президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.
РБК 11:47
Единоборства
Джон Джонс пообещал стать чемпионом в тяжелой весовой категории
Чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс пообещал стать чемпионом в тяжелой весовой категории.
Sport24.ru 10:32
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Футбол
У шести футболистов английской премьер-лиги обнаружен коронавирус
У шести игроков тест оказался положительным. За два дня были проверены 748 человек. У шести игроков из двух клубов был выявлен вирус.
Вести.Ru 11:30
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa 11:05
Здоровье
Агаларов – о ситуации в Дагестане: пока живы, держимся, по трупам не ходим
Главный тренер «Махачкалы» Руслан Агаларов рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане.
Чемпионат 11:50
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Политика
ВОЗ высказалась за всеобщий доступ к средствам от коронавируса
Участники ассамблеи в качестве «одного из глобальных приоритетов» назвали обеспечение «всеобщего, своевременного и равноправного доступа ко всем необходимым для борьбы с пандемией COVID-19 качественным, безопасным, эффективным и доступным по цене основным медицинским технологиям и продукции», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:29
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались уже 12 человек
Дальнейший возврат к ограничениям, связанных с коронавирусной инфекцией, зависит от самих жителей Саратовской области.
Взгляд-инфо 09:03
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
В обсерваторе Сочи объявили голодовку
Протест выразили гости из Санкт-Петербурга, которые прибыли в Сочи, невзирая на запрет и карантинные меры.
ЭФКАТЕ 06:10