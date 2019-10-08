Общество

РИА НовостиРИА НовостиПодготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
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Сенатор прокомментировал законопроект о блокировке мессенджеров и почты

Российская газета15:08

Эксперты и чиновники раскритиковали идею блокировать пользователей email и мессенджеров

Ведомости15:30

В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей ряда мессенджеров и e-mail-сервисов

Известия10:15

Источник: законопроект о блокировке пользователей мессенджеров технически нереализуем

ТАСС13:39

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

РИА Новости15:19

Почту удаляют в папку «Запрещенные»

Коммерсантъ15:07

В Совфеде объяснили проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов

RT на русском11:13
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Шоу-бизнес

Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова

РИА Новости вчера в 08:31
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан

В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Коммерсантъ 13:06
Политика

Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»

Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Lenta.ru 14:31
Футбол

Игрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
Sport24.ru 14:54
Шоу-бизнес

Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.
УтроNews 07:43
Общество

Создатели «Южного парка» высмеяли запрет на показ мультсериала в Китае

Lenta.ru 06:00
Политика

Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины.
Телеканал 360° 05:51
Кино

Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками

Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor 05 октября в 22:26
Финансы

Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru 11:35
Политика

Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа

VSE42.RU вчера в 22:05
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Космос

Была ли Венера когда-то теплой и влажной? Вероятно, нет, показывает исследование

AstroNews.ru вчера в 22:12
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Политика

NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу

Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
Рамблер 13:32
Политика

В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа

Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
РИА Новости 17:22
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Вести.Ru 12:05
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Энергетика

Минск и Москва проведут переговоры по цене на российский газ

Напомним, контракт на поставки российского газа в Белоруссию заканчивается в 2019 году.
Евразия Daily 07:34
Шоу-бизнес

Соловьев посоветовал Собчак «заняться мужем», а не постить фейки

URA.Ru вчера в 14:05
Футбол

Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю карьеру

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может покинуть мюнхенский клуб, если его роль в команде не изменится.
Матч ТВ 11:36
Армия и оружие

Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии

Польское издание Defence 24 опубликовало большую статью об опыте российского спецназа в Сирии, который существенно повысил боеспособность подразделений.
Pravda.Ru 11:44
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о выводе военных с севера Сирии из-за Турции

RT на русском 16:17
Происшествия

Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков

Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Культура

Изделия Фаберже и Хлебникова представляет Новый Манеж

Публика познакомится с изделиями фирм Карла Фаберже, Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова.
Вечерняя Москва 15:34
Политика

Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков

Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ 13:10
Спорт

Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Российская сторона направила во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответы на уточняющие вопросы по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории, сообщили в пресс-службе Минспорта.
РИА Новости 13:41
Общество

Мосгорсуд отменил возврат дела Серебренникова в прокуратуру

Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда о возврате в прокуратуру дела Серебренникова. Материалы дела вновь будут рассмотрены в суде.
Life.ru 08:55
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