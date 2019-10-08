Законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против информации о ложном минировании.

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

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