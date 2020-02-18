Экономика

Современный ПредпринимательСовременный ПредпринимательПодготовлен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект восстанавливает механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавший до 2016 года. Восстановить индексацию предлагается с 2020 года.
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Lenta.ru17 февраля в 21:18

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Накануне.Ru17 февраля в 19:39

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RT на русском18 февраля в 05:40

Закон о восстановлении индексации выплат работающим пенсионерам внесен в Госдуму

ФАН17 февраля в 16:33
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