Экономика
Современный ПредпринимательПодготовлен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект восстанавливает механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавший до 2016 года. Восстановить индексацию предлагается с 2020 года.
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Мишустин, как и Медведев, отказал работающим старикам в индексации пенсий
Свободная Пресса18 февраля в 12:55
В Госдуму внесен законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам
Накануне.Ru17 февраля в 19:39
Закон о восстановлении индексации выплат работающим пенсионерам внесен в Госдуму
ФАН17 февраля в 16:33
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