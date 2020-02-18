Экономика

Современный ПредпринимательСовременный ПредпринимательПодготовлен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект восстанавливает механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавший до 2016 года. Восстановить индексацию предлагается с 2020 года.
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Мишустин, как и Медведев, отказал работающим старикам в индексации пенсий

Свободная Пресса18 февраля в 12:55

Пенсии отчаянно не хватает на жизнь: о работающих пенсионерах

REGNUM18 февраля в 06:26

Закон о восстановлении индексации выплат работающим пенсионерам внесен в Госдуму

ФАН17 февраля в 16:33

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

РБК17 февраля в 21:41

В Госдуму внесен законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

Накануне.Ru17 февраля в 19:39

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известия17 февраля в 19:23

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

RT на русском18 февраля в 05:40
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Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса в Китае.
Газета.Ru 10:57
Экономика

На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ

Цена на газ на Украине выросла бы в три-четыре раза в случае отказа от нового транзитного контракта, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Верховной раде.
РИА Новости 10:50
Экономика

Лукашенко: позвонил Путин с неожиданным предложением по нефти

REGNUM 03:31
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год

Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
ТАСС 10:40
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ 07:57
Политика

Двое заместителей генпрокурора РФ подали в отставку

Заместители генерального прокурора РФ Юрий Гулягин и Леонид Коржинек подали в отставку.
Компания 08:24
Армия и оружие

Шойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии

В Риме прошли переговоры глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
Газета.Ru 18 февраля в 11:28
Общество

Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.
РИА Новости 08:58
Гаджеты

Sony представила недорогой смартфон Xperia L4

Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
Rusargument вчера в 09:54
Происшествия

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
РИА Новости 08:28
Общество

Экскурсии в Турции станут дороже на треть

В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel.
Уфа1.ру 09:32
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Общество

Вузы России переведут китайских студентов на дистанционное обучение

В приказе Минобрнауки дается распоряжение обеспечить студентам из КНР возможность продолжения обучения по образовательной программе за счет средств электронного обучения.
ТК Звезда 19 февраля в 16:10
Армия и оружие

ВКС России атаковали позиции протурецких боевиков в Сирии

Самолеты СУ-24 ВКС России атаковали боевиков, которые при помощи Турции смогли прорвать оборону армии Сирии в направлении Кминас – Найраб в сирийском Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Rambler News Service вчера в 09:43
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Музыка

Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон выступит в России

Барабанщик культовой группы Pink Floyd, который также был одним из ее основателей, Ник Мейсон представит в России свой проект Saucerful Of Secrets, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концертного агентства TCI.
Аргументы и Факты 06:24
Общество

Елена Батурина уступила первенство в списке богатейших россиянок

Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, передает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 01:50
Технологии

Google неожиданно выпустила новый Android 11

Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Газета DAILY вчера в 14:45
Политика

Перечислены все страхи россиян в случае ухода Путина

Россиян пугает вероятный уход Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
Газета.Ru 05:09
Происшествия

СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае

В китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у выздоровевшего пациента, сообщают The Beijing News и Yicai.
РБК 09:43
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» «Всероссийского центра карантина растений», россиянку Олесю Красилову, задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Известия 11:01
Транспорт

Поезда из Екатеринбурга в Крым начнут курсировать с апреля

Вечерние Ведомости 07:25
Общество

Активистка из КБР вступилась за порноактрис из клипа Тилля Линдеманна

Активистка из КБР Залина Маршенкулова вступилась за порноактрис из клипа Тилля Линдеманна и получила угрозы от анонимов.
Аргументы и Факты - Ставрополь 06:36
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой.
РИА Новости 07:26
Космос

Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника

МИР 24 18 февраля в 22:34
Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Коммерсантъ 07:35
Общество

В России отменили советскую норму о молоке «за вредность»

Правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 07:47
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
РИА Новости вчера в 20:39
Общество

Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли

Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Новостной фронт 02:30
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК 04:34
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