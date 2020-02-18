Экономика
Современный ПредпринимательПодготовлен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект восстанавливает механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавший до 2016 года. Восстановить индексацию предлагается с 2020 года.
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Мишустин, как и Медведев, отказал работающим старикам в индексации пенсий
Свободная Пресса18 февраля в 12:55
Закон о восстановлении индексации выплат работающим пенсионерам внесен в Госдуму
ФАН17 февраля в 16:33
В Госдуму внесен законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам
Накануне.Ru17 февраля в 19:39
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Энергетика
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Экономика
На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ
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Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год
Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
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Двое заместителей генпрокурора РФ подали в отставку
Заместители генерального прокурора РФ Юрий Гулягин и Леонид Коржинек подали в отставку.
Армия и оружие
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В Риме прошли переговоры глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
Общество
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Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.
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Происшествия
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Общество
Экскурсии в Турции станут дороже на треть
В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel.
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Общество
Вузы России переведут китайских студентов на дистанционное обучение
В приказе Минобрнауки дается распоряжение обеспечить студентам из КНР возможность продолжения обучения по образовательной программе за счет средств электронного обучения.
Армия и оружие
ВКС России атаковали позиции протурецких боевиков в Сирии
Самолеты СУ-24 ВКС России атаковали боевиков, которые при помощи Турции смогли прорвать оборону армии Сирии в направлении Кминас – Найраб в сирийском Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Музыка
Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон выступит в России
Барабанщик культовой группы Pink Floyd, который также был одним из ее основателей, Ник Мейсон представит в России свой проект Saucerful Of Secrets, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концертного агентства TCI.
Общество
Елена Батурина уступила первенство в списке богатейших россиянок
Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, передает РИА Новости.
Технологии
Google неожиданно выпустила новый Android 11
Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Политика
Перечислены все страхи россиян в случае ухода Путина
Россиян пугает вероятный уход Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
Происшествия
СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае
В китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у выздоровевшего пациента, сообщают The Beijing News и Yicai.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» «Всероссийского центра карантина растений», россиянку Олесю Красилову, задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Транспорт
Поезда из Екатеринбурга в Крым начнут курсировать с апреля
Общество
Активистка из КБР вступилась за порноактрис из клипа Тилля Линдеманна
Активистка из КБР Залина Маршенкулова вступилась за порноактрис из клипа Тилля Линдеманна и получила угрозы от анонимов.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой.
Космос
Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Общество
В России отменили советскую норму о молоке «за вредность»
Правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко, сообщает РИА Новости.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Общество
Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли
Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».